中職／3：12擋不住西武 統一雙獅會2連敗收場

2019-02-21 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅先發投手施子謙（左）。特派記者林澔一／攝影 分享 facebook 統一獅隊與西武獅隊的雙獅交流賽第2戰，投手群擋不住西武隊的猛攻，全場被揮出13支安打，還發生2次守備失誤，全場進帳的3分都是從西武隊台灣投手郭俊麟手中攻下，終場以3：12落敗，雙獅會2連敗收場。

西武獅隊今天由郭俊麟先發，主投3局共被敲出6支安打，失3分，4局上西武隊換上另一名台灣投手廖任磊登板，中繼1局連飆3K，最快球速152公里，統一獅隊也自4局起就沒有再進帳分數。

統一獅隊先發投手施子謙同樣是開賽起連續3局被得分，包括在3局下被西武隊灌進5分大局，3局打完統一陷入3：8落後。

統一獅隊第2任投手王玉譜在3局下登板，雖然因暴投送回壘上跑者，但續投4、5局沒有失分，包括第5局投出唯一的3上3下，合計中繼2.1局無失分，只被揮出1支安打，有1次保送。

兩隊維持5分差直到6局下，鄭鈞仁昨天中繼只面對3名打者就退場，今天再度登板，但依舊狀況連連，先被首名打者吳念庭揮出安打，2出局後又連續被擊出3安，單局掉3分，比數形成3：11。

8局下統一隊守護神陳韻文登板，又讓西武隊攻下1分，讓比數拉開為9分差，最終統一獅隊再以輸球收場。

統一獅隊全場動用5名投手，僅王玉譜沒有失分；打線則是揮出8支安打，第9棒莊駿凱單場2支二壘打表現最佳，第4棒蘇智傑連兩場繳出雙安表現。 西武中繼投手廖任磊表現驚人。特派記者林澔一／攝影 分享 facebook