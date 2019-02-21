日職／調整問題 廖任磊春訓初登板飆152公里

2019-02-21 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



西武隊中繼投手廖任磊。 特派記者林澔一／攝影 分享 facebook

201公分的「巨投」廖任磊去年底被日職巨人隊釋出，今年被西武隊網羅，今天與統一獅隊的春訓交流賽第2戰，也是他加入西武隊後首度登板，第4局上場中繼，連飆3次三振，最快球速達152公里。

廖任磊今天在4局上接替先發投手郭俊麟登板，先面對統一獅隊第1棒潘彥廷，147、150公里速球連發，接著用116公里的變化球投出三振，速差超過30公里，隨後用152公里的速球K掉林祖傑，之後對上19歲菜鳥姚雨翔再賞1K。

在今年春訓的首度登板就投出亮眼表現，廖任磊說：「有把春訓一開始在牛棚練習的問題點做調整，包括動作和出手點的調整，今天在球場上得到不錯效果。」

雖然狠K台灣同鄉，廖任磊表示，在球場上就是比輸贏，「他們要表現給教練看，我也要表現給教練看，而且我也是剛拿到工作而已，在場上就盡量去表現，我好的時候一定會有人不好。」

身材高大的廖任磊具球速優勢，春訓階段的首場出賽就飆出破150公里的速球，他說：「球速我自己滿要求的，因為這是我跟其他投手比較不一樣的地方，希望盡力去拚，看自己可以達到什麼水準。」

但控球也一直他需要加強之處，春訓期間，二軍投手教練許銘傑、衫山賢人都協助他調整，練習時就讓打者站在打擊區，廖任磊說：「揣摩有打者在上面的投球感覺，收到的成果不錯。」

在西武隊取得續留日職打拚的機會，今年廖任磊目標先拚上一軍，「總經理有說，球隊需要投手，希望自己可以穩定下來，讓人家願意給我機會。」