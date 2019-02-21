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中職／守二壘還不自然 陳傑憲慢慢累積經驗

2019-02-21 14:18聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

去年名列中職安打王的統一獅隊陳傑憲，今年開季要改守二壘，頂替開刀的吳桀睿。 特派...
去年名列中職安打王的統一獅隊陳傑憲，今年開季要改守二壘，頂替開刀的吳桀睿。 特派記者林澔一／攝影
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去年名列中職安打王的統一獅陳傑憲，今年開季要改守二壘，頂替開刀的吳桀睿，昨天與西武獅隊的交流賽，僅是他改守二壘後的第一場實戰，他坦言：「因為不夠熟悉，還是很不自然。」

陳傑憲今年將離開游擊防區，春訓起改練二壘，上周隊內紅白戰是他的首度實戰，第3場比賽就對上西武隊的高強度場面，1局上首次守備機會，接到滾地球後傳往一壘也傳高，好在一壘手接球後還能及時解決打者

陳傑憲坦言，當時球還沒打向二壘，自己內心就有很多想法，而且過去是守游擊，改守二壘後，一轉身看到一壘，「覺得怎麼這麼近」，也導致出手沒那麼自然，還好沒造成失誤影響球隊，「需要一點經驗的累積，去慢慢熟悉。」

今天賽前，西武隊總教練辻發彥特別指導統一獅隊的內野守備，陳傑憲說：「知道他以前的守備真的很強，現在這支球隊的球風可能也以守備為主。」

而去年獅隊在季後秋訓走美式訓練，如今又接受日式指導，陳傑憲說：「秋訓的美國教練跟我們說，球打來很快，不用刻意往前衝，時機要抓好，日式是要求腳步的靈活度，節奏要算好。」

究竟是日式訓練好，還是美式較佳？陳傑憲表示，每個選手的能力不同，但有機會接觸美國與日本的方式，好的收獲是能找出適合自己的方式，從中選擇。

陳傑憲西武統一獅
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