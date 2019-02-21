中職／統一遭灌大局暫落後西武 廖任磊飆速賞3K

2019-02-21 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅先發投手施子謙（左）。特派記者林澔一／攝影 林澔一 分享 facebook

統一獅對西武獅隊的雙獅交流賽第2戰，統一隊連續3局從郭俊麟手中拿下分數，卻又一再被西武隊超前，包括在3局下被灌進5分大局，前5局打完統一隊以3：8落後。

西武隊今天推台灣郭俊麟先發，統一獅隊開賽就有攻勢，生涯還不曾職棒出賽新秀林祖傑在1出局後揮出二壘打，同樣是新秀的19歲姚雨翔選到保送，接著第4棒蘇智傑延續昨天開轟的手感，掃出左外野安打，替獅隊打下第1分。

但統一獅隊先發投手施子謙在下半局也有危機，西武隊第1棒金子侑司揮出安打後盜上二壘，第2棒源田壯亮擊出滾地球造成失誤，西武隊把比數扳平，源田壯亮隨後再跑出1盜，山川穗高隨後在一、二壘有人時揮安打，西武隊以2：1超前比數。

西武先發投手郭俊麟。特派記者林澔一／攝影 林澔一 分享 facebook

西武隊在單局跑出3次盜壘成功，統一獅隊先發捕手陳重羽在首局打完就被換下場，2局上的首次打擊機會直接由昨天的捕手林祐樂接替，他雖選到保送上壘，但發動盜壘失敗，統一獅隊則接著靠莊駿凱二壘打、潘彥廷安打和林祖傑的高飛犧牲打追平比數。

3局上蘇智傑擊出二壘滾地球，也因對手失誤上壘，2出局後江亮緯揮出安打，又將比數追成3：3平手。

施子謙投到3局下依舊狀況不斷，先投出保送又被連敲2支安打安打失1分，1出局後西武隊連兩名打者擊出內野滾地球都靠野手選擇上壘，再進帳2分，2出局後獅隊換上第2任投手王玉譜，發生暴投又送回2分，最後用三振結束這個半局，但西武隊灌進5分大局，將比數拉開為8：3。

西武先發投手郭俊麟。特派記者林澔一／攝影 林澔一 分享 facebook

郭俊麟投完3局退場，共被敲出6支安打，失3分。4局上廖任磊首度披西武隊球衣登板，對統一獅隊打者連飆3K，最快球速達152公里，沒有失分，僅投1局退場，兩隊5局打完暫時維持5分之差。