日職／王柏融對樂天又2支2 熱身賽打擊率6成15

2019-02-21 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



王柏融在球隊內部紅白戰、對外熱身賽連續6戰安打，而且打擊率高達6成15，引來不少注目。 中央社 分享 facebook

旅日好手王柏融的球棒持續發燙，今天再戰樂天隊，首局第1個打席又揮出二壘打，第2局追加一壘打；他從日本火腿隊展開春訓後，不但在球隊內部紅白戰、對外熱身賽連續6戰安打，而且打擊率高達6成15，引來不少注目。

王柏融昨天對樂天3打數1安打，今天又有2支2的好表現，6戰合計13個打數揮出8支安打，包括1支全壘打，希望把好球感延續到3月29日球季賽開打。

王柏融今天連兩打席安打，一度成為日本Yahoo體育首頁頭條新聞，火腿、巨人24日將進行熱身賽，他可望和旅日前輩陽岱鋼同場競技。

火腿在美國進行第一階段春訓時，打了1場紅白戰、對韓職NC恐龍隊熱身賽，球隊拉回沖繩除了進行紅白戰，也和日職阪神、樂天隊（兩場）交手。

王柏融近兩戰對樂天5打數3安打，今天擔任火腿先發第3棒、左外野手，首打席就從樂天先發投手池田隆英的手中揮出右外野二壘打，維持每場比賽都有安打紀錄。