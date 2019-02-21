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中職／邀辻發彥教守備 黃甘霖：打電動選的球員

2019-02-21 12:57聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

西武獅隊總教練辻發彥（右二）在交流賽第二戰賽前，指導統一獅選手守備，右一為統一獅...
西武獅隊總教練辻發彥（右二）在交流賽第二戰賽前，指導統一獅選手守備，右一為統一獅教總教練練黃甘霖。 特派記者林澔一／攝影
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統一獅隊赴日本高知與西武獅隊進行隊史首次的海外春訓交流賽，除了比賽之外，教練團也不願放棄這難得的機會學習，總教練黃甘霖就邀請拿下8次日職二壘金手套獎的西武隊教頭辻發彥指導統一獅隊內野手。

統一獅隊大手筆帶球隊來日本，黃甘霖說，這趟除了可以讓球員心理成面更加成熟，也可以看到日本的一些細節和態度，前幾天就在飯局上還親自向辻發彥邀約，請他在今天雙獅會第2戰賽前傳授守備技巧。

黃甘霖表示，因球隊目前在缺點是在內野守備，而辻發彥在球員時期曾拿下8次二壘金手套獎，是日職二壘手最高紀錄，黃甘霖也笑說：「畢竟他以前也是我打電動玩具選的球員，剛好有這機會，不會放過請他這時候來指導。」

儘管以60歲，辻發彥在指導時親自示範動作，身手依舊矯健，他還對統一獅隊的內野手群說：「我已經60歲了，這些動作我可以做到，你們也一定可以。」

日式的守備訓練強調下盤，並強調腳步的靈活度及連接到傳球的順暢性，黃甘霖說，辻發彥教的方式滿順暢的，對球員往後有幫助，但適不適合選手滿重要的，「就像輪胎裝到一個家子，適合就跑得很快，如果輪胎不適合就跑得很慢。」

黃甘霖也提到，無論是美式或日式，「基本功都是一樣，要熟能生巧、一氣呵成。」他認為，球員只要守備能建立起信心，也會連帶讓打擊有信心。

黃甘霖統一獅西武
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