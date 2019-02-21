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中職／龍隊開弓沒有回頭箭 教頭最快3月底出爐

2019-02-21 12:18聯合報 記者藍宗標╱即時報導

味全龍隊上午由前領隊任中傑（右三）、頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋（右二）拜會...
味全龍隊上午由前領隊任中傑（右三）、頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋（右二）拜會中華職棒由秘書長馮勝賢（左二）接見，雙方首次正式接觸為味全龍復出達成共識。 記者林俊良／攝影
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味全龍隊重返中職的腳步愈來愈快，前領隊任中傑、頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋今天上午拜會中職秘書長馮勝賢，就龍隊重返中職一事交換意見，歐陽劭瑋表示，頂新「三董」魏應充指示，外界對龍隊領隊、總教練人選非常期待，3月底、4月一定要到位。 

他說：「這兩個人選正在審慎評估中，出爐後一定向大家報告。」

歐陽劭瑋年前已私下拜會聯盟，今天正式造訪、徵詢相關進度，已從中職退休15年、久未露面的任中傑更是引人注目；從龍隊目前進度看來，4月底前提出企畫書、6月底投入選秀會，暌違20年再進職棒沒有太大問題。

味全龍隊上午由前領隊任中傑（右三）、頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋（右二）拜會...
味全龍隊上午由前領隊任中傑（右三）、頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋（右二）拜會中華職棒由秘書長馮勝賢（左二）接見，雙方首次正式接觸為味全龍復出達成共識。 記者林俊良／攝影
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歐陽劭瑋表示，魏應充非常感謝社會各界關心龍隊加盟一事，也清楚了解大家關心職棒第5隊的進度，目前積極成立職業棒球籌備處，親自邀請任中傑擔任籌備處資深顧問，加速球隊籌組進度。

他說：「在任中傑的帶領下，第1次禮貌性拜會聯盟，希望近期之內敲定中職會長吳志揚、魏應充見面。」

歐陽劭瑋重申，魏應充表達加盟中職決心，對團隊非常多要求、責成，開弓沒有回頭箭。

龍隊想要回到中職，必須經過中職常務理事會通過，而且是全數通過，不是採取多數決，預料龍隊成為中職暌違已久的第5隊，沒有太大問題。

中職秘書長馮勝賢表示，未來會和龍隊定期交流、全力支援，4隊都歡迎他們加盟。

中職馮勝賢味全龍
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