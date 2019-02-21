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中職／新球季倒數30天 來看彭政閔各地告別秀

2019-02-21 11:23聯合報 記者藍宗標╱即時報導

「恰恰」彭政閔邁入生涯第19季、生涯最後一季，在每座球場的最後一戰都是焦點話題。...
「恰恰」彭政閔邁入生涯第19季、生涯最後一季，在每座球場的最後一戰都是焦點話題。 圖／聯合報系資料照
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中職新球季倒數30天，3月23日（周六）將在桃園球場開打，由去年總冠軍賽組合統一獅、猿隊交手；「恰恰」彭政閔邁入生涯第19季、生涯最後一季，在每座球場的最後一戰都是焦點話題，也是球迷當面向這位高人氣球星說再見的機會。

彭政閔2001年展開中職生涯，今年8月6日將滿41歲，過去18季累積1957支安打、190轟，本季可望達成兩千安紀錄，能否繼張泰山（289轟）、林智勝（257轟）之後，成為中職史上第3位「兩百轟俱樂部」成員，必須重現年輕時期的爆發力才行。

彭政閔目前得1061分，只落後張泰山14分，新球季開打第1個月就有機會超越，成為史上得分最多的球員，這將是「恰恰」在退休年的第1項重大紀錄。

中信兄弟隊本季首戰3月24日在桃園球場對決猿隊，彭政閔退休日也正式進入倒數階段；中職本季將在7座球場進行240場球季賽，兄弟在各球場最後一戰依序是8月11日天母對富邦悍將、8月14日花蓮對獅、8月29日高雄對獅、9月15日台南對獅、9月18日新莊對悍將、9月22日桃園對猿、9月29日台中對悍將，這7戰也是彭政閔最後告別球迷的場次。

兄弟9月25到29日在台中洲際球場5連戰，分別對決獅隊、悍將，也是彭政閔的告別周，兄弟領隊劉志威表示，今年是「恰恰」退休年，為了讓東部球迷也可參與，特別安排兩場主場比賽（8月13、14日）在花蓮進行。

彭政閔中職張泰山
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