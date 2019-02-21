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棒球／王柏融太會打 變成少棒球員新偶像

2019-02-21 08:00聯合報 記者藍宗標╱即時報導

旅日好手王柏融日本火腿隊展開春訓後，棒子一直維持熱度，前5場球隊內部紅白戰、對外熱身賽都揮出安打，這股「大王風」襲捲全台，很多少棒球員把他當成偶像，理由不外乎打擊超強。

王柏融最近熱度超高，在火腿春訓連5戰安打，包括1支全壘打，打擊率達5成45（打數11、安打6）；火腿監督栗山英樹一再讚許他的打擊火力，認為球隊整體打線可提升，對手在接下來熱身賽也會調整投球策略，全力對決這位台灣好手。

國內三級球隊在下學期進入選拔賽高峰，各項全國賽將陸續選出多支中華隊，正在富邦盃12強少棒賽「試水溫」的各縣市指標性球隊，不少小朋友被問到最欣賞的職棒球星，王柏融躍居榜首，林智勝、李振昌、甚至鈴木一朗也榜上有名。

北市東園隊蘇詠智、桃市中平隊黃律維崇拜王柏融的原因很簡單，就是「太會打」，而且守備很好，希望以後和他一樣強。

旅美老將王建民在洋基隊最風光的時期，曾是不少小朋友的頭號偶像，如今大學球員對建仔印象較深之處，已是他效力皇家隊的事，少棒球員當然更模糊。

桃市龜山少棒教練干易哲表示，王建民轟動的年代對小朋友太遙遠，對他們來說，近年在猿隊很風光的林承飛，一度也是崇拜的職棒球員，現在欣賞王柏融是很自然的事，尤其各種資訊愈來愈發達，這些小孩未來目標不是旅美就是旅日。

王柏融棒球日本火腿
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