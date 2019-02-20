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中職／郭阜林突破十龜劍開轟 對抗郭俊麟有準備

2019-02-20 19:18聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

雙獅賽首戰，統一獅郭阜林（左）七局上再補一發陽春砲。特派記者林澔一／攝影
雙獅賽首戰，統一獅郭阜林（左）七局上再補一發陽春砲。特派記者林澔一／攝影
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統一獅隊郭阜林今天在雙獅交流賽先發出戰西武獅隊，前2打席沒表現，7局上率先上場，正好對上他特別想對決的投手十龜劍，還如願突破他的投球，轟出右外野陽春砲，一度替獅隊超前比數，賽後郭阜林則謙虛的說：「是運氣比較好。」

郭阜林賽前就點名希望能對決十龜劍，「因為他的動作很刁鑽，對到這種投手我會比較恐懼，雖然恐懼但還是想要嘗試，如果可以突破，至少就踏出成功的一大步。」

而郭阜林也真的如願，7局上面對剛換上場的十龜劍，掃出左中外野方向的全壘打，他透露，前個半局十龜劍在旁邊練投時，自己就有觀察他的球路和動作，先思考策略，「（對戰）當下看他直球都壓比較低，想說球來差不多了就積極攻擊，第2球算是失投球被我掌握到，運氣比較好。」

明天西武隊將由郭俊麟先發，兩人也在賽前就私下「嗆聲」，郭阜林笑說：「那是我們私下開玩笑，場上的話，大家還是要盡全力，他要拚上一軍，我也希望今年開季就在一軍出發，希望彼此都有很好的對戰內容。」

郭俊麟透露，這幾天一直被郭阜林「嗆」，因此就開玩笑要他在對決時多穿點護具，「我不知道我會不會投觸身球。」郭阜林則回說：「我護具是全隊最多，不怕你丟，丟到也不會痛。」但若是真的被郭俊麟丟到，郭阜林也準備好向郭俊麟討燒肉吃。

今年春訓對外首戰就開轟，明天是否要挑戰繼續開砲，郭阜林說：「其實目標是單場不要被三振太多次，一般我們都覺得日本變化球很刁鑽、直球也相當有尾勁，所以大致上看到球的策略就是希望積極進攻，如果節奏被掌握住，對我們來說就是劣勢。」

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