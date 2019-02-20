中職／江辰晏再壓制日職打者 雙獅教頭都稱讚

2019-02-20 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一西武雙獅賽首戰，統一獅先發投手江辰晏表現亮眼。特派記者林澔一／攝影 分享 facebook 統一獅隊左投江辰晏今天先發出戰西武獅隊，主投4局無失分，只被敲2支安打、送出2次三振，表現獲兩隊總教練的一致稱讚，江辰晏則以高標準評斷自己的表現，他說：「還有一些想丟的位置沒有投出來。」

面對西武獅隊一軍打線，江辰晏展現壓制力，首局2出局後被外崎修汰揮出首安，但隨即將他牽制出局，直到4局上2出局後才又被第4棒、去年太平洋聯盟全壘打王山川穗高擊出安打，接著讓森友哉揮出飛球出局，力保不失分，也替統一守住2：0的領先。

統一獅隊總教練黃甘霖表示，在設定的局數之內，江辰晏今天的表現很優質，這也是他上周在紅白對抗賽登板後，今年春訓的第2場實戰，「表現都滿穩定的，控球也都有掌握到球的位置。」只是統一之後讓年輕投手登板磨練，沒守住局面。

對於江辰晏的表現，西武獅隊總教練辻發彥賽後也給予好評，「他讓我們的打線沒有做到很有效的攻擊，現階段他感覺調整得滿好的。」辻發彥認為，江辰晏非常會運用直球及變化球做搭配，讓打者打不好，「這點他做得很好，是個很不錯的投手。」

談起西武隊打線，江辰晏也說：「他們每一棒都滿難對付，在2好球後不好被解決。」其中1局下就與第2棒源田壯亮纏鬥了10球，才讓他擊出二壘滾地球出局，江辰晏說：「他們在2好球之後，沒有那麼好三振。」

包括去年台日交流賽和這次雙獅會，江辰晏對戰日本職業球員都有亮眼表現，他提到，這會讓自己在練習時的方向更明確、朝這方向加強，「就像是假如要求進壘角度有用的話，就一直朝這方向去努力。」