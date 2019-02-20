日職／王柏融熱身賽好手感 郭俊麟：真的很會打

2019-02-20 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



西武隊台灣球員郭俊麟。特派記者林澔一／攝影 分享 facebook

火腿隊「大王」王柏融在日職的首次春訓，熱身賽起就有好表現，目前效力於西武隊的台灣投手郭俊麟也有關心，他直誇：「真的是很會打。」未來在日職場上對決，也會小心對付。

王柏融在熱身賽展現高檔打擊手感，台、日媒體都大幅報導，郭俊麟透露，自己也有看到他的表現，真的很會打。

兩人都屬太平洋聯盟球隊，未來有機會常在日職上演投、打對決，屆時怎麼面對王柏融？郭俊麟說：「現在還沒有想那麼遠，球季第2還是第3個禮拜才會遇到他們，而且如果有在輪值裡才會遇到，到時候就看他跟其他投手的對戰和球隊的情蒐報告。」

王柏融過去在猿隊的隊友、目前西武獅隊二軍投手教練許銘傑昨天就透露，王柏融看起來已修正過去內角球打不好的弱點，郭俊麟也說：「看他內、外角都會打，對到他的時候可能要小心一點。」

郭俊麟、王柏融曾在2015年首屆世界12強賽代表中華隊參賽，今年11月將迎接第2屆12強賽，對於參賽意願，過去是中華隊常客的郭俊麟說：「現在還不會想那麼遠，因為球季才剛要開始，先專心在想辦法搶先發輪值。」

郭俊麟回憶，前一次穿中華隊戰袍已是2017年世界棒球經典賽，但因為調整太趕，影響到球季狀況，他也不希望這情況再次發生，「大家都會想穿這球衣（中華隊），但打到職棒，是要看一整季的調整狀況，再來看能不能幫助到中華隊。」