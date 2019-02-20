中職／蘇智傑、郭阜林開轟 統一遭西武逆轉

2019-02-20 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



雙獅賽首戰，統一獅郭阜林七局上再補一發陽春砲。 特派記者林澔一／攝影 分享 facebook

統一獅隊與西武獅隊的雙獅交流賽首戰，蘇智傑、郭阜林各揮出1發陽春砲，但全隊打線僅敲6支安打，不敵西武隊的11安，加上先發投手江辰晏投完4局0失分退場後，牛棚壓不住西武攻勢，終場以3：5遭逆轉。

西武獅隊今天推22歲投手高橋光成先發，2局上蘇智傑率先上場就敲出二壘打，靠郭阜林的滾地球推進上三壘， 鄭鎧文補上右外野線邊安打，助獅隊以1：0先馳得點。

4局上蘇智傑又是首名上場打者，對上西武隊第2任投手伊藤翔，掃出右外野方向的陽春全壘打，獅隊取得2：0領先。

而統一獅隊先發投手江辰晏有效壓制西武打線，主投3局，被揮出2支安打，投了1次保送，送出3次三振，沒有失分。

第5局統一獅隊換上第2任投手劉軒荅，西武隊在2出局後攻佔二壘，西武隊旅日內野手吳念庭接著上場打擊，敲出帶有1分打點的安打，送回西武隊第1分，將比數追成1：2。

6局下獅隊由第3任投手鄭鈞仁登板，被首名打者、第2棒外崎修汰轟出左外野陽春全壘打，西武隊將比數扳平，鄭鈞仁接著又對山川穗高投保送，並被森友哉敲安打， 面對3名打者都沒能解決就退場，王鏡銘接替後守住一、三壘有人的危機，力保不失分。

第7局統一獅隊又有攻勢，第5棒郭阜林一上場就砲轟十龜劍，掃出左外野陽春全壘打，替統一以3：2要回領先。但牛棚投手擋不住西武隊猛攻。

王鏡銘在7局下失2分退場，新秀方建德接手後，被中田祥多敲安打再失1分，統一獅隊陷入3：5落後，最後2局也沒能再敲出安打，終場就以2分差落敗。