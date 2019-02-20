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圖／統一獅兩支陽春砲 雙獅會八局上5：3落後西武

2019-02-20 14:35聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

雙獅賽首戰，統一獅隊強打蘇智傑開轟，郭阜林七局上再補一發陽春砲。八局上5:3落後西武隊。

雙獅賽首戰，獅隊強打蘇智傑開轟。特派記者林澔一／攝影
雙獅賽首戰，獅隊強打蘇智傑開轟。特派記者林澔一／攝影
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雙獅賽首戰，統一獅郭阜林（左）七局上再補一發陽春砲。特派記者林澔一／攝影
雙獅賽首戰，統一獅郭阜林（左）七局上再補一發陽春砲。特派記者林澔一／攝影
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雙獅賽首戰，統一獅郭阜林七局上再補一發陽春砲。特派記者林澔一／攝影
雙獅賽首戰，統一獅郭阜林七局上再補一發陽春砲。特派記者林澔一／攝影
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雙獅賽首戰，獅隊強打蘇智傑開轟。特派記者林澔一／攝影
雙獅賽首戰，獅隊強打蘇智傑開轟。特派記者林澔一／攝影
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雙獅賽首戰，獅隊強打蘇智傑開轟。特派記者林澔一／攝影
雙獅賽首戰，獅隊強打蘇智傑開轟。特派記者林澔一／攝影
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統一獅西武郭阜林
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