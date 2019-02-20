圖／統一獅兩支陽春砲 雙獅會八局上5：3落後西武

相關新聞
中職／蘇智傑、郭阜林開轟 統一遭西武逆轉2019-02-20 15:08
日職／對樂天熱身賽3支1 王柏融連5戰安打2019-02-20 14:25
日職／王柏融有何表現 洋聯全壘打王也期待2019-02-20 13:00
中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待2019-02-20 07:00
中職／蘇智傑散發光芒 西武先發：有點恐怖2019-02-20 14:05
日職／期待王柏融表現 西武教頭：三拍子好手2019-02-20 10:44
日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演2019-02-19 07:00
中職／蘇智傑砲轟西武 統一獅4局結束2：0領先2019-02-20 13:08
日職／巨人熱身賽變陣 丸佳浩、陽岱鋼守位互換2019-02-20 12:52
日職／春訓狀況佳 雙獅會郭俊麟第二戰先發2019-02-20 11:53
中職／雙獅會首戰江辰晏碰高橋 先發打線出爐2019-02-20 11:17
中職／雙獅賽郭俊麟第二戰先發 日本球迷排隊要簽名2019-02-20 10:36
樂天巨人一軍來了 移地訓練帶來的經濟效益2019-02-20 00:02
中職／台日雙獅交流戰 江辰晏領銜先發2019-02-19 23:48
影／王建民會粉絲簽名合照作公益 募資濟助弱勢2019-02-19 23:45
中職／跟日本好無緣 古林睿煬手痠不對決西武2019-02-19 20:25
中職／先發戰西武 江辰晏抱持「要贏的心態」2019-02-19 20:06
日職／吳念庭盡地主之誼 每年目標一軍穩定出賽2019-02-19 19:41
中職／雙獅會前送禮探班 許銘傑：台灣2投一定上場2019-02-19 18:54
中職／好羨慕的室內練習場 獅教頭：不想回去了2019-02-19 18:39
日職／王柏融熱身賽打擊燙 許銘傑：出乎我意料2019-02-19 17:45
12強賽／台韓澳若未進6強 棒協建議3搶12019-02-19 17:00
中職／猿隊、樂天熱身賽 兩隊同時公布28人名單2019-02-19 16:42
日職／東大生的挑戰 宮台康平文武兩道的職棒路2019-02-19 10:08
中職／本季賽程公布 高雄首戰邀「韓流」2019-02-18 23:56
台日雙獅會／統一獅抵高知 發口罩堵流感2019-02-18 23:49
中職／韓流來了？兄弟透過聯盟邀請韓國瑜開球2019-02-18 18:10
日職／稻葉篤紀公布28人名單 中職3月派員情蒐2019-02-18 17:52
日職／王柏融喻為天才打者 棒球周刊期待他噴火2019-02-18 17:13
中職／獅隊抵達高知 呂彥青探班找施子謙領泡麵2019-02-18 17:03
中職／新球季挑戰權修改 各隊單場保障兩次2019-02-18 16:30
中職／高雄首戰4月3日打 韓國瑜是否開球受矚目2019-02-18 16:16
日職／同是全新出發 王柏融、藤浪兩樣情2019-02-18 07:00
12強賽／旅美強投若無法效力 中華隊挑戰升級2019-02-18 07:00
台日交流賽／雙獅戰 蔗總：至少贏一場2019-02-18 00:05
日職／王柏融扛四番 棒打阪神2019-02-18 00:01
中職／吸引球迷進場 涂鴻欽建議：球員要有特色2019-02-17 17:39
中職／四大天王重聚 黃平洋、陳義信不忘互嗆2019-02-17 17:08
中職／對戰西武獅不急表現 陳韻文：12強再搏大的2019-02-17 16:44
熱門文章
NBA／林書豪點燃漢堡店大戰 丁威迪力挺前隊友2019-02-19 20:26
NBA／回憶雪梨奧運 賈奈特：賭誰在姚明頭上灌籃2019-02-19 16:10
NBA／回顧選秀會交易 老鷹：原本會選唐西奇2019-02-19 17:30
日職／王柏融熱身賽打擊燙 許銘傑：出乎我意料2019-02-19 17:45
中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待2019-02-20 07:00
NBA／畢斯利重回CBA 加盟廣東宏遠2019-02-20 10:22
MLB／馬恰多落腳教士 10年3億美元FA史上最貴2019-02-20 08:55
HBL／差點斷能仁連勝 高苑一哥落淚2019-02-19 21:56
尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？2019-02-20 07:00
NBA／暴龍補強板凳 10天合約簽下米克斯2019-02-20 13:10
HBL／馬建豪歸隊 松山24分大勝青年2019-02-19 19:40
MLB／自由球員市場寒冬 史丹頓覺得自己太好運2019-02-19 20:45
NBA／火箭戰績否極泰來 老闆：目標搶50勝2019-02-19 16:05
MLB／史上前10大約CP值 僅4筆投資值回票價2019-02-20 10:59
日職／期待王柏融表現 西武教頭：三拍子好手2019-02-20 10:44
NBA／塞爾蒂克將拿下總冠軍 泰托姆發豪語2019-02-20 10:46
12強賽／台韓澳若未進6強 棒協建議3搶12019-02-19 17:00
NBA／連續得分為紀錄 哈登喊冤不想打太獨2019-02-20 09:59
NBA／助湖人返季後賽 詹姆斯：接下來唯一的事2019-02-19 16:15
NBA／如何擊敗勇士？ 格林：要天時地利人和2019-02-20 13:47
NBA／數據創近年來新高 麥基：吃素帶來的成效2019-02-20 14:39
中職／好羨慕的室內練習場 獅教頭：不想回去了2019-02-19 18:39
HBL／連兩場戰到抽筋 邱詠富雙10助南山開胡2019-02-19 18:13
HBL／左膝兩度動刀 陳靳豫萱含淚飆雙十2019-02-19 23:46
NBA／週五復出對戰湖人 卡佩拉：準備好了2019-02-20 12:55
MLB／馬恰多超級合約為基準 等看哈波破紀錄2019-02-20 11:33
日職／王柏融有何表現 洋聯全壘打王也期待2019-02-20 13:00
杜拜女網／68分鐘速闖關 謝淑薇站上16強2019-02-19 17:52
日職／對樂天熱身賽3支1 王柏融連5戰安打2019-02-20 14:25
中職／蘇智傑砲轟西武 統一獅4局結束2：0領先2019-02-20 13:08
港都盃／再破紀錄奪金 「勁量小子」受期待2019-02-19 23:58
中職／蘇智傑散發光芒 西武先發：有點恐怖2019-02-20 14:05
中職／雙獅會前送禮探班 許銘傑：台灣2投一定上場2019-02-19 18:54
NBA／灌籃王要轉行 葛里芬：目標是3分球大賽2019-02-20 11:23
HBL／三分「翊帆」風順 能仁外線射爆高苑2019-02-19 23:44
網球／女友驟逝 謝政鵬哀慟：妳怎能說走就走2019-02-20 12:35
杜拜女網／炒教練後就輸 大坂直美：觀眾不懷好意2019-02-20 12:02
中職／跟日本好無緣 古林睿煬手痠不對決西武2019-02-19 20:25
日職／吳念庭盡地主之誼 每年目標一軍穩定出賽2019-02-19 19:41
港都盃／勁量小子魏浩倫連破紀錄 王偉旭、葉守博很期待2019-02-19 15:38
留言