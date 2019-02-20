日職／對樂天熱身賽3支1 王柏融連5戰安打

2019-02-20 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



王柏融對樂天熱身賽首打席再敲安，包含隊內紅白戰在內已連5場敲安。 截圖自影片 分享 facebook

日本火腿隊今天對樂天隊進行熱身賽，旅日好手王柏融擔任先發左外野手、打第3棒，1局上首打席就揮出安打，3次打擊後退場休息，最近在球隊紅白戰、熱身賽已連續5場揮出安打。

王柏融在1局上面對樂天先發左投弓削隼人，在兩好兩壞後揮出中外野平飛安打，接下來兩次打擊分別是游擊滾地、右外野球出局，打完前4局提前休息，合計3打1安打。

火腿在美國亞歷桑納州、日本沖繩兩個階段春訓，王柏融一直保持熱度，引起日職球評、媒體的注意，甚至日本國家隊監督稻葉篤紀都認為，他是日本隊在世界12強賽的頭號敵人。

日本棒球周刊用「天才打者」形容王柏融，認為他才25歲、拿過中職三冠王，未來有本錢在日職展現打擊爆發力。