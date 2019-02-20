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日職／春訓狀況佳 雙獅會郭俊麟第二戰先發

2019-02-20 11:53聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

雙獅賽西武郭俊麟明先發。 特派記者林澔一／攝影
雙獅賽西武郭俊麟明先發。 特派記者林澔一／攝影
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西武隊台灣投手郭俊麟去年8月在一軍復出，今年被列在一軍春訓名單，力爭進入先發輪值，他在春訓的牛棚表現也受西武獅隊總教練辻發彥的好評，預定明天在雙獅交流賽第2戰登板先發，對戰統一獅隊。

今年西武隊的3名台灣球員中，僅有郭俊麟隨一軍春訓，辻發彥表示，他在春訓第1天就進牛棚，感覺非常好，希望他能保持好這樣的狀況，迎接新球季的比賽。辻發彥也提到，郭俊麟旅日進入第4年，對他也是很大挑戰，期待能有好表現。

聽到總教練給予的好評價，郭俊麟表示：「可能在那個時間點，我投出來的球的品質比他們預期的好一點，但我覺得可以再更好一些，控球還要修正。」

熬過傷勢、低潮，郭俊麟於去年8月在一軍拿下睽違超過2年的勝投，狀況也越來越好，今年春訓從一軍出發，他說：「有一種很像又回到（旅日）第1年的感覺，很久沒跟一軍一起春訓，很開心球團今年給我這個機會，幫我做滿多的調整。」

去年郭俊麟在二軍復健、調整期間，同是台灣人的西武隊二軍投手教練許銘傑幫了大忙，郭俊麟說：「我想要知道什麼都會去詢問他，他也會把所學告訴我。」日前郭俊麟隨一軍在宮崎春訓，雖然與許銘傑分隔兩地，但兩人仍維持聯繫，許銘傑也會透過影片幫郭俊麟看動作。

統一獅隊與西武獅隊的交流賽今天中午在高知春野綜合運動公園棒球場開打，郭俊麟表定為明天的先發，今天也到球場和統一獅隊教練、球員打招呼。

不少統一獅隊球員都指名想和郭俊麟對決，郭阜林已親自下戰帖，郭俊麟笑說：「郭阜林一直嗆我，前幾天跟他吃飯他就有說想跟我對決，上次跟他對到是高中的木棒聯賽，那時候他是高三、我是高二。」

兩人在明天有望對上，郭俊麟笑說：「他叫我投3顆變速球就對了，我跟他說『你護具帶多一點，我不知道會不會投觸身球。』」

郭俊麟西武統一獅
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