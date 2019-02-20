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雙獅賽郭俊麟明先發 日本球迷排隊要簽名

2019-02-20 10:36聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

統一獅與日本職棒西武獅隊今天舉行交流賽首戰，西武第二場將派出台灣選手郭俊麟先發。日本高知今日放晴，春野綜合運動公園來了不少當地球迷觀戰，郭俊麟被大批西武球迷索取簽名場面驚人。

春野綜合運動公園插滿了西武隊的旗幟，郭俊麟（右）也在其中。特派記者林澔一／攝影
春野綜合運動公園插滿了西武隊的旗幟，郭俊麟（右）也在其中。特派記者林澔一／攝影
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郭俊麟（右）被大批球迷包圍索取簽名。特派記者林澔一／攝影
郭俊麟（右）被大批球迷包圍索取簽名。特派記者林澔一／攝影
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雙獅賽西武郭俊麟明先發。特派記者林澔一／攝影
雙獅賽西武郭俊麟明先發。特派記者林澔一／攝影
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西武郭俊麟統一獅
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