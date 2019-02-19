影/王建民會粉絲簽名合照作公益 募資濟助弱勢

2019-02-19 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



前旅美球星、富邦悍將隊客座投手教練王建民響應義賣資助急難弱勢，晚間9點現身台南新光影城與老中青少粉絲見面、溫馨互動，還為小球迷簽名，特別勉勵多用心在球場上，用心投入努力做好本分。

台南一心愛心會晚間在影城舉辦「後勁」慈善電影見面會，請到王建民分享心路歷程與打拚職棒甘苦，百餘名王建民粉絲觀賞王建民紀錄片電影「後勁」；影片結束後王建民和粉絲見面、簽名及合影，球迷依序與王建民握手合照，拿出王建民的「後勁」自傳書、個人物品讓王建民簽名，

王建民說，現在球員比他那個年代幸福多了，需要的每樣東西，球隊都會準備的很好，球員應該更多用點心，努力做好應該做的事情。希望這部影片能鼓勵大家突破自己，運用他的經驗在自己身上。

一心愛心會長李韋佑表示，參與見面會需付費，盈餘將捐給台南市少棒隊中急需幫助的小朋友。

李韋佑說，6年前幾位老友原本約定每月聚會飲酒作樂，覺得這樣缺乏生活意義，決定每月聚會後集資濟助急難弱勢民眾，設定每月支持4到5人，持續至今一直沒有中斷，這次他透過友人私下聯繫到王建民，王熱心公益答應出席。