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中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00Tzuyi

新的球季即將在3月開始，中職不像大聯盟自由市場還有不少球星待業中，目前除郭泓志動向未明外，各隊的教練團、球員及洋將都已底定。其中中信兄弟維持美式風格，雖然從去年季末打擊教練普力斯(Jim Presley)、總教練史耐德(Cory Snyder)及投手教練霍爾(Brad Hall)陸續離隊，還是再找來泰銳(Terry Alexander)擔任打擊教練，總教練也由伯納(Scott Budner)接任，目前陣中仍有4名美籍教練。

這將是中信兄弟轉為美式球風的第三年，然而教練團仍未穩定，2017年起外籍教練已7位離隊。加上球隊冰風暴事件，雖然順利終結連續亞軍紀錄，但還是沒能幫中信拿下首冠，而且成為唯一無緣季後賽的球隊，讓人不禁為這樣的美式風格起了懷疑。

伯納去年代理兄弟總教練17場比賽，今年史耐德離隊後，球團讓他真除執掌兵符，繼續維...
伯納去年代理兄弟總教練17場比賽，今年史耐德離隊後，球團讓他真除執掌兵符，繼續維持美式球風。 聯合報系資料照片
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2011年興農牛隊戰績墊底，除了當年施行全本土政策外，還有一項改變是從原本偏日系的球風，改走美式風格。當時球團評估即使少了洋將，本土球員還是很有競爭力，但是最終慘吞當時破紀錄的單季敗場紀錄，有球評就指出球風其實才是很大關鍵。根據當時的報導，牛隊的訓練內容，不論是練習量或強度，都比前任總教練徐生明時期大幅減少，因此球員體能不堪負荷，造成傷兵不斷，兵源短少。其中最明顯的是明明有12名投手，卻造成八壯士的悲慘結果。

不過當時牛隊雖然改走美式風格，但全本土政策包含教練團，所以並不像中信兄弟一樣由外籍教練領軍。實際上以往中職所謂的美式或日式球風，大概都是如此，只是些許外籍教練輔佐，或是本土教練觀摩、揣摩，所帶回來的風格，但沒有學到精髓，因此常常對於各種球風的真實狀況有不同解讀。

美式球風雖然相對自由，不如日式較大的訓練量，不過並不等於球員可以減少練習。他們偏向因材施教，教練會針對每位球員個別研擬不同的調整方法。以投手為例，台式或日式比較常見的是改成教練團覺得好的姿勢，再以大量的比賽訓練球員習慣。不過美式就會是長期適量重量訓練，投球數控管並循序漸進增加投球量，以及規律的出賽。目前最明顯的差異，莫過於興農牛隊外籍教練佩卓(Pedro Pico)與蔡仲南，他是眾多挑戰調整阿甘的教練中，唯一有成效也唯一獲得認可的，只可惜他再任太短，回國後阿甘再次陷入低潮。

回到中信兄弟，他們這兩年大幅換血，外籍教練可以減少各種人情世故的壓力，放手一搏。投手方面，看似胡鬧的假先發，意外成為世界職棒的先驅，主要是以空間換取時間，如同前述般，循序漸進的增加投手的投球量。這樣的調度方法，讓他們的年輕投手陳琥、楊志龍、周磊找回球速，更投出不錯的成績，甚至可以站穩先發角色，低潮已久的官大元、鄭錡鴻都有回春的表現。

許多年輕投手投入職棒後球速漸失，但中信兄弟的美式訓練方法，幫助他們找回球速，像楊...
許多年輕投手投入職棒後球速漸失，但中信兄弟的美式訓練方法，幫助他們找回球速，像楊志龍就有機會成為本土王牌。 聯合報系資料照片
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在打擊方面，中職近幾年常常「窮到只剩下強攻」而已，但中信兄弟整體進攻表現更加多變。選秀會第13輪才入選的王威晨，他原本的成績是連登一軍都有點困難的球員，但在外籍教練的調整下，他2018年與安打王僅差1支，而且他跑出44次盜壘成功，是繼2009年後再度有單季40次盜壘。雖然中信兄弟團隊盜壘不是最多，但有一個會上壘又會跑的開路先鋒，就讓教練團非常好下戰術，也幫助中信去年下半季打線展現不錯韌性。

中信兄弟美式球風靈活多變，一改過去強攻戰術，時常利用速度壓迫對手，讓進攻更加多元...
中信兄弟美式球風靈活多變，一改過去強攻戰術，時常利用速度壓迫對手，讓進攻更加多元化。 聯合報系資料照片
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雖然後續幾年中信兄弟將面臨彭政閔、中心打者周思齊、張志豪會陸續退休的情況，但目前球隊的美式球風已經逐漸看見成效，若球團能夠長期維持，或是保持更穩定的教練團，預料這些年輕球員的成長有機會快於其他三隊，而且更加長期維持優異表現，未來的戰績也就指日可待。

中信兄弟

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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