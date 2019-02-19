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日職／吳念庭盡地主之誼 每年目標一軍穩定出賽

2019-02-19 19:41聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

統一獅昨天備戰雙獅交流賽，西武對台灣球員吳念庭到練習場探班。特派記者林澔一／攝影
統一獅昨天備戰雙獅交流賽，西武對台灣球員吳念庭到練習場探班。特派記者林澔一／攝影
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統一獅隊前往日本高知與西武獅隊進行交流賽，目前在西武獅隊二軍的吳念庭今天在統一獅隊練習時就現身打招呼，有機會在明、後天的兩場賽事，首度與家鄉球隊交手。

吳念庭自高中就赴日求學，2015年日職選秀會被西武獅隊指名，展開旅日生涯，除了過去在日本共生高校就讀的學弟陳傑憲外，只熟識蘇智傑、潘彥廷、鄭鎧文等幾名曾在2016年赴西武獅隊秋訓的球員。

獅隊昨天傍晚抵達高知，吳念庭也善盡地主之誼，請這4幾名統一獅隊球員吃燒肉。今天西武獅隊二軍休假，統一獅隊則在高知春野綜合運動公園的室內球場練習，住在旁邊的吳念庭也到場打招呼。

對於明、後天出賽球員的安排，吳念庭透露，還沒有接到球隊的通知，但自己也很希望有機會和統一獅隊對戰，且因平時就會關注獅隊的比賽，每個球員都會想對決，這也將會是他首度以西武獅隊選手身份與台灣球隊交手。

邁入日職生涯的第4個球季，吳念庭說：「自己的期許每年都一樣，希望穩定出賽、站穩一軍，這是最大的目標。」他也提到，在球隊的競爭很激烈，「每年一定要比去年更好。」

陳傑憲也明白吳念庭在日職打拚不容易，「祝福他在日本有好的成績，雖然他的競爭對手很多。」陳傑憲還笑說：「昨天吃飯我就跟吳念庭說，叫他趕快回台灣，其實我是想讓他轉換想法，如果日本真的沒機會，還可以回台灣，讓他比較沒壓力。」

吳念庭西武統一獅
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