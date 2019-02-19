中職／雙獅會前送禮探班 許銘傑：台灣2投一定上場

2019-02-19 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



我國旅日教練許銘傑（左）昨天探班，送了高知特產飲料給統一獅總教練黃甘霖（右）。特派記者林澔一／攝影 分享 facebook 統一獅隊、西武獅隊的「雙獅會」交流賽明天登場，統一獅隊將推江辰晏先發，但西武獅隊要派出的陣容至今還沒公布，擔任西武隊二軍投手教練的許銘傑則透露，兩名台灣投手郭俊麟、廖任磊一定會登板。

西武獅隊一軍日前在宮崎春訓，昨天才抵達高知準備展開熱身賽行程；二軍則是在一直在高知春訓，今天休假日，由統一獅隊進駐高知春野綜合運動公園是內練習場訓練。

西武獅隊二軍球隊就住宿在運動公園內，許銘傑、吳念庭今天都現身球場，與統一獅隊職員打招呼，許銘傑還就送了兩箱高知特色飲料。但對於明、後兩天的出戰統一獅隊的陣容，兩人都說還沒有通知。

西武隊將由一軍陣容出戰統一獅隊，但先發陣容和投手都沒有公佈，統一獅隊總教練黃甘霖也趁機向許銘傑打探，但沒得到答案，許銘傑只說：「郭俊麟、廖任磊一定會丟。」其中郭俊麟預計擔任其中一戰的先發，廖任磊則不是球隊規劃中的先發投手，將是中繼、後援上場。

郭俊麟的旅日生涯歷經受傷、低潮，去年8月底在一軍拿下等了超過2年的勝投，許銘傑也成他的「貴人」，許銘傑表示，自己的做法是盡量和選手溝通，「跟選手有良好的溝通，找出都可以接受的方式，成果就會出來。」

今年郭俊麟被分在一軍春訓，許銘傑說：「就是一個好的開始，接下來就看他自己的努力。」許銘傑也就由影片和球隊報告關心他的狀況，「看起來狀況是都不錯，不會差太多，接下來就看他自己的努力。」