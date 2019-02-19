中職／好羨慕的室內練習場 獅教頭：不想回去了

2019-02-19 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅隊將在明、後天與西武獅隊在高知春野綜合運動公園進行交流賽，全隊今天下午到球場練球，因碰上大雨轉戰室內練習場，環境讓隊職員都十分羨慕，「蔗總」總教練黃甘霖就笑說：「都不想回去（台灣）了。」

高知今天一早開始下雨，統一獅隊的訓練因此從球場改為室內，場地空間很大，鋪有人工草皮，無論守備、打擊及投手訓練都能同時進行，讓獅隊的訓練不受影響。

能在這樣的球場訓練，黃甘霖就說：「台灣沒有這樣的球場，進來這裡很開心也很興奮，都不想回去了。」他也盼未來台灣也能有這樣的設備和室內空間。

統一獅隊隊長陳傑憲過去就讀日本共生高校，他透露，當時高中就有完善的訓練設備和場地，不擔心下雨天練不到球，而這次來到西武獅隊二軍的春訓室內訓練空間，他也大讚場地很厲害、設備很完善，在台灣則是只要遇上下雨就會讓訓練變得「很麻煩」。

獅隊以台南球場為大本營，目前訓練上最大的難處就是沒有室內訓練空間，且只要遇上下雨就會影響訓練安排。領隊蘇泰安今天傍晚抵達高知，他也提到，球隊一直都有在想備案，目前的第一目標是認養澄清湖棒球場。

「我們找了很多地方，一直有在找，現在的話，去認養是最快的。」蘇泰安也透露，目前在跟高雄市政府洽談，包括外野場地、草皮這些細節都還沒有確認，「但如果第5隊要去高雄，我們就要再想其他方式。」