日職／王柏融熱身賽打擊燙 許銘傑：出乎我意料

2019-02-19 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



王柏融。 中央社 分享 facebook 「大王」王柏融轉戰日職火腿隊，目前為止在春訓熱身賽大放異彩，過去他在猿隊隊友、目前西武獅隊二軍投手教練許銘傑也給予高評價，「柏融好餒，出乎我意料，他如果真的習慣了，將來真的會打得不錯。」

2015年許銘傑效力於猿隊時，季中遇上當年以第一指名加盟的王柏融，兩人當了半年的隊友，回想當時見到這「小朋友」，許銘傑笑說：「根本不知道王柏融是怎麼一個選手，大家都說很厲害，但我沒遇過我也不知道。」

王柏融加盟中職後馬上在一軍有出色表現，許銘傑與他實際相處後也誇，「他真的滿厲害的，打擊有天份，他自己也滿努力的。」許銘傑也透露，曾與王柏融、陳禹勳一起到新生公園棒球場自主訓練，「當時我就想覺得，這小朋友（王柏融）滿認真的。」

而王柏融目前在春訓階段，4場熱身賽繳出超過6成的打擊率，連許銘傑十分驚艷，「他從美國回來，馬上接著日本的比賽，表現出來的都是相當高水準選手的風格。」

許銘傑指出，原本以為王柏融赴日一開始可能會陷入低潮，「因為在日本，只要抓到你的弱點就會一直攻，他（王柏融）反應滿快的，知道自己的弱點有即時調整。」尤其隊內紅白戰抓內角球開轟，許銘傑說：「我對他的印象是他打內角很差，結果打了全壘打，不錯不錯。」