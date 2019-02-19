中職／猿隊、樂天熱身賽 兩隊同時公布28人名單

2019-02-19 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



猿隊、樂天隊熱身賽倒數，雙方敲定28人名單。圖／猿隊提供 分享 facebook 猿隊2月28日、3月1日將在天母球場和日職樂天隊進行熱身賽，兩隊今天同時公布28人名單，樂天兩大王牌先發投手岸孝之、則本昂大、重砲淺村榮斗都在其中，猿隊由「小胖」林泓育領軍，史博威是唯一洋將代表。

猿隊總教練洪一中率領28人，包括投手史博威、洪聖欽、林柏佑、黃偉晟、黃子鵬、吳丞哲、陳禹勳、江國謙、賴智垣、張明翔、葉家淇，捕手林泓育、廖健富、劉時豪，內野手林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、朱育賢、林立、林智平，外野手陽耀勳、藍寅倫、詹智堯、余德龍、鍾承祐、黃敬瑋。

樂天領隊石井一久、總教練平石洋介領軍來台，球員陣容包括投手岸孝之、則本昂大、松井裕樹、近藤弘樹、森雄大、弓削隼人、宋家豪、濱矢廣大、渡邊佑樹、森原康平、鈴木翔天、石橋良太，捕手太田光、足立祐一、堀內謙伍，內野手淺村榮斗、渡邊直人、山崎剛、內田靖人、惠勒（Zelous Wheeler）、渡邊佳明、村林一輝，外野手辰己良介、歐可耶瑠偉、田中和基、小鄉裕哉、八百板卓丸、新洋砲布拉許（Jabari Blash）。

這兩戰在2月28日下午5點、3月1日下午兩點開打，全家便利商店FamiPort、FamiTicket預售門票中，指定席全票500元、半票400元，自由席全票450元、半票350元，全區都有身心障礙購票優惠，115公分以下孩童在家長陪同情況下可免費入場，但不可占位。