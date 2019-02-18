中職／本季賽程公布 高雄首戰邀「韓流」

2019-02-18 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／台北報導



中職30周年開季宣告記者會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中華職棒昨天正式公布本季賽事場地，兩百四十場球季賽在七座球場進行，其中十五場在高雄澄清湖球場開打；中信兄弟隊四月三日（周三）擔任高雄首戰主場球場，迎戰統一獅隊，領隊劉志威表示，將透過聯盟邀請高雄市長韓國瑜出席。

中職卅年球季賽三月廿三日開打，預定九月廿九日結束，十一月五日組成中華隊參加世界十二強賽，力拚明年東京奧運門票；富邦悍將、猿隊分別在新莊、桃園球場固守六十場主場，兄弟四十六場安排在台中洲際球場，獅隊四十場在台南，這兩隊在天母、高雄、花蓮合計卅四場主場比賽。

中職過去在各縣市開季首戰，都會邀請當地首長出席、擔任開球貴賓，兄弟今年在高雄安排六場主場比賽，劉志威強調，將和聯盟討論四月三日邀請韓國瑜一事，由聯盟出面邀請比較正式。

花蓮球場是唯一東部比賽場地，獅隊從八月七日起安排單周五連戰，分別對戰悍將、猿隊，兄弟十三日接力對獅隊二連戰，短短八天內打完本季花蓮七戰；劉志威說：「今年是彭政閔的退休年，為了讓東部球迷也可參與，因此安排兩場主場比賽在花蓮進行。」

中職另五座球場首戰時間：桃園三月廿三日猿對獅、台南三月廿四日獅對悍將、台中三月廿六日兄弟對猿、新莊四月五日悍將對獅、天母四月十九日兄弟對獅。