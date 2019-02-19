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日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00福耳

「恩返し」一詞常在日媒棒球新聞標題中出現，除了原本的報恩之意以外，更常在被交易或戰力外的球員，在新球隊對上老東家的比賽中有好表現時被使用。去年季後有超過10名以上的球員，或被戰力外，或經由交易，或是被當作補償球員而非自願地離隊，這些球員當中有好幾位在今年春訓被分到一軍名單內，隨著春訓進行，「復仇者聯盟」開始要給那些拋棄他們的老東家好看了。

春訓目前已到最後實戰階段，各隊開始進行不管是內部的練習賽，或是與其他日韓球隊的熱身賽，對於被戰力外後被新球隊簽下的球員，更要在這個階段好好表現，因為這不僅是關係到是否能搶得開幕一軍的席次，對未來的職棒生涯延續更是有決定性的影響，中井大介就是一例。中井在07年被巨人以第三指名選入，當時是巨人軍期待的年輕好手，11年下來，雖然在15年曾打過第四棒，成為球團史上第83代目四棒打者，但一直交不出令人滿意的成績，17年出賽90場、254個打席數都是個人生涯最多，不過也只有5轟、15分打點、2成49打擊率的成績，去年球季後被戰力外，不過在11月中的戰力外測試後被DeNA簽下，春訓也被分到一軍組裡。

中井在11日球隊內部的練習賽曾打出帶有打點的二壘打，16日對上養樂多的首場對外熱身賽，他以五棒三壘手先發上場，首打席就打出轉隊後的第一發實戰全壘打，隔天17日在那霸對上待了11年的老東家巨人，同樣以五棒三壘手身份先發，這場比賽他發揮得更好，在第2局及第6局分別打出一壘安打及帶有打點的二壘安打，4打數2安打1打點，終場DeNA以3比1取勝，恩返し這一詞，又再度出現在日媒新聞標題上，不過對中井而言，離開巨人或許不是件壞事，早一步離隊的學弟大田泰示在火腿打出好成績就是一個很好的前例，而且中井轉隊到同一聯盟的DeNA，以後恩返復仇的機會還比大田來得更多。

中井大介前年球季幸運敲出隊史第1萬轟，但去年季末還是遭到巨人隊戰力外處置，加入D...
中井大介前年球季幸運敲出隊史第1萬轟，但去年季末還是遭到巨人隊戰力外處置，加入DeNA後在春訓有好的開始。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
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16年洋聯新人王高梨裕稔在去年底被火腿交易到養樂多，與被軟銀戰力外後加入養樂多的寺原隼人及五十嵐亮太春訓都被分到一軍組，他在16日對DeNA的熱身賽首度先發，投3局被打4支安打丟1分，那1分就是中井的首轟，投球內容其實不算差；寺原則是在隔日對上中日的比賽上場中繼，投2局雖然有2次保送，但沒有失分，最快球速也來到144公里，兩人如果有穩定表現，對於養樂多投手戰力有很大的幫助，不過兩人與老東家火腿、軟銀在不同聯盟，要復仇只能等到交流賽了。

另一位復仇者聯盟的大哥級成員是長野久義，長野在今年1月被當作丸佳浩的補償球員轉隊到廣島，雖然他在面對媒體時表面上很鎮定，但想必內心仍有一番掙扎苦悶，甚至於憤怒，這也會轉換成他在新球季力拼的一大推力，畢竟他還是有能力打出一番成績的好手。春訓當然被分到一軍組的長野，在17日的打擊練習中，打出左右方向各一支安打，隔天對韓職KIA的比賽以三棒指定打者先發上場，在首局就打出對外熱身賽的首支安打，也串連到下一棒鈴木誠也的3分全壘打，廣島在首局就攻下4分，看起來就算少了丸，打擊火力也沒有減弱的跡象。

長野久義生涯春訓首次不是穿上巨人隊球衣，打擊狀況相當不錯。 擷圖自維基百科／Mi...
長野久義生涯春訓首次不是穿上巨人隊球衣，打擊狀況相當不錯。 擷圖自維基百科／Mitsuki-2368攝影
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廣島在沖繩還有5場熱身賽，但都沒有對上巨人，長野要對巨人恩返し，展現復仇者聯盟的威力，得等到3月5日在廣島在主場馬自達球場對上巨人的二連戰了，屆時應該不只廣島，連巨人球迷都會為長野加油，希望他復仇成功吧。

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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