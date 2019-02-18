日職／稻葉篤紀公布28人名單 中職3月派員情蒐

2019-02-18 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



日本國家隊3月9、10日將在大阪巨蛋對墨西哥隊進行熱身賽，監督稻葉篤紀今天公布以年輕球員為主的28人名單，日本火腿隊19歲好手清宮幸太郎也在其中；中職在世界12強賽預賽和日本隊同組，到時將派出情蒐小組前往觀戰。

日本隊包括清宮在內，共有11名球員首次披上國家隊球衣；稻葉表示，清宮還很年輕，不知可否在日職一軍生存，但他的打擊能力很優秀，很想看他在國際賽的表現，因此選他入隊。

清宮認為被選進28人名單是非常光榮的事，他說，雖還不是很成熟，但在國家隊會全力以赴，不希望輸給隊上的前輩。

日本隊名單如下：

投手12人─梅野雄吾（養樂多）、山岡泰輔（歐力士）、原樹理（養樂多）、松永昂大（羅德）、山崎康晃（橫濱）、今永昇太（橫濱）、高橋禮（軟銀）、三上朋也（橫濱）、森唯斗（軟銀）、山本由伸（歐力士）、森原康平（樂天）、田口麗斗（巨人）。

捕手3人─小林誠司（巨人）、田村龍弘（羅德）、甲斐拓也（軟銀）。

內野手7人─京田陽太（中日）、吉川尚輝（巨人）、大山悠輔（阪神）、清宮幸太郎（日本火腿）、中村獎吾（羅德）、岡本和真（巨人）、村上宗隆（養樂多）。

外野手6人─田中和基（樂天）、吉田正尚（歐力士）、野間峻祥（廣島）、上林誠知（軟銀）、近藤健介（日本火腿）、西川遙輝（日本火腿）。