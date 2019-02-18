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日職／王柏融喻為天才打者 棒球周刊期待他噴火

2019-02-18 17:13聯合報 記者藍宗標╱即時報導

王柏融。 報系資料照
王柏融。 報系資料照
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最新一期日本「棒球周刊」雜誌以日職12隊球員背號為主，大篇幅專題報導，旅日好手王柏融也上榜；棒球周刊形容這位中職三冠王是天才打者，而且才25歲，期待他穿上日本火腿隊99號球衣後，新球季打擊會有噴火表現。

這期棒球周刊以中日隊38歲老將、「平成怪物」松坂大輔過去在西武隊18號球衣當成封面，這個代表王牌投手的號碼，旅日退役名將郭泰源在松坂之前也穿過11年。

棒球周刊特別選出本季更換背號的9位球星，認為這9人用新背號重新出發，就看今年能否改運。

這9位代表性球員包括王柏融（9號變99號）、巨人隊丸佳浩（9號變8號）、廣島隊長野久義（7號變5號）、阪神隊西勇輝（21號變16號）、廣島隊鈴木誠也（51號變1號）、養樂多隊近藤一樹（70號變20號）、中日隊京田陽太（51號變1號）、西武隊內海哲也（26號變27號）、巨人隊吉川光夫（21號變47號）。

王柏融1993年9月9日出生，過去效力猿隊4季都穿9號球衣，棒球周刊指出，這是的幸運數字，但加盟火腿後，9號是中島卓也的背號，因此選了兩個9的99號，自己也很喜歡。

丸佳浩以自由球員身分從廣島轉戰巨人，棒球周刊強調，他在廣島本來穿63號球衣，站穩先發後改穿9號，加盟巨人改披監督原辰德在球員時期的8號球衣，目標是讓球迷看到和監督以前一樣的鬥志。

棒球巨人王柏融
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