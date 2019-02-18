中職／江辰晏、施子謙卡位先發 獅隊內野佈局出爐

2019-02-18 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



兩場比賽將由江辰晏（右）與施子謙（左）先發。記者林澔一／攝影 分享 facebook 統一獅隊春訓對外熱身賽從本周與西武獅隊的雙獅交流賽展開，對於新球季的佈局，總教練黃甘霖也已有規劃，本土第1、2號先發將是江辰晏、施子謙，開季內野安排也初步底定。

江辰晏年球季先發17場，拿下8勝4敗，防禦率3.46；施子謙去年加盟中職第2年，更是先發19場拿下12勝6敗，成為中職近3年來首位拿下10勝的本土投手，兩名不滿25歲的西苑高中同窗，投出獅隊本土先發新希望。

今年兩人在春訓狀況維持得不錯，20、21日赴日與西武隊的交手，就將各扛1場先發，黃甘霖也表示，他們就會是今年獅隊本土第1、2號先發。另外年輕投手包括王玉譜、劉軒荅及去年第一指名選進的高中新秀古林睿煬，春訓也都是以先發調整。

黃甘霖表示，雖然目前本土先發輪值的兩個空缺先由江辰晏、施子謙卡位，但不代表其他投手沒有機會競爭，可能還是會如去年的方式，偶爾讓先發投手降二軍10天休息，由其他人選輪替先發，但19歲的古林睿煬會先在二軍磨練，最快下半季才有機會在一軍初登板。

至於今年球隊內野的安排，因主力二壘手吳桀睿開刀，今年上半季報銷，陳傑憲本季將轉守二壘，而依蔗總安排，屆時等吳桀睿歸隊，陳傑憲預計就會回到外野防區。

開季游擊手人選，黃甘霖則點名楊家維及林祖傑，三壘將由陳鏞基及郭阜林輪替，其中陳鏞基將在一、三壘調動。另外去年下半季打擊火燙的鄧志偉，蔗總也對他有期待，希望他在傷癒復出之後能強化球隊攻擊火力。