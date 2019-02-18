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圖／統一獅抵達日本 將與西武獅進行兩場交流賽

2019-02-18 10:55聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

統一獅隊上午搭機抵達日本，20日、21日將與西武獅隊進行兩場交流賽。由於是一大早的航班，獅隊多數人昨晚都睡得不多，但距離上次交流賽已有非常多年，統一獅隊總教練黃甘霖表示他跟球員一樣都非常興奮。

兩場比賽將由江辰晏（右）與施子謙（左）先發。記者林澔一／攝影
兩場比賽將由江辰晏（右）與施子謙（左）先發。記者林澔一／攝影
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統一獅隊長陳傑憲（前）等球員抵達日本。記者林澔一／攝影
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兩場比賽將由江辰晏（右）與施子謙（左）先發。記者林澔一／攝影
兩場比賽將由江辰晏（右）與施子謙（左）先發。記者林澔一／攝影
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統一獅西武黃甘霖
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