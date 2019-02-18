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MLB／大谷翔平打擊進度順 預計5月復出

2019-02-18 08:21聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透
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天使隊今天進行野手報到，日籍投打「二刀流」大谷翔平自進行韌帶重建手術（Tommy John）後，復健進度停留在空揮，但他表示，下周有望開始打擊座打擊練習，球團也首度公布歸隊時間表，預計5月能夠以指定打擊身分復出。

大谷翔平表示：「目前進度都按照計畫走，沒有任何問題，不過或許當我開始投球，會開始碰到一些狀況，不過至少目前為止，一切都十分順利。」大谷翔平以開幕戰上場的心態準備，不過目前看來趕不上，隊友在打擊籠裡進行打擊時只能在旁觀看。

雖然球隊預估大谷翔平至少要到5月才能上場打擊，不過對於何時開始投球復健還未訂出時間表，大谷表示：「或許春訓結束前我可以開始投球，不過目前都專注在打擊這一塊，進度沒有很趕，但作為一個棒球選手，我希望能趕上開幕日，不過我也不打算強迫自己，一切都看球團安排。」

總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）也確認大谷翔平將展開打擊座練習，不過相關時程仍交由訓練團隊決定，跟大谷翔平聊天時感覺到他是一位競爭者，「身體素質上他有難得一見的天賦，最理想是讓他恢復到去年開季的水準。」

新教頭奧斯穆斯對大谷翔平投打兩端的能力都讚譽有加，不過他認為大谷最特別的其實是他的跑壘能力，「他是一個有天分的運動員，而他的專注以及認真，讓他變得更好。」

大谷翔平天使棒球
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