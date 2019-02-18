12強賽／旅美強投若無法效力 中華隊挑戰升級

2019年第二屆世界12強棒球賽11月開打，中華隊要力爭2020年東京奧運門票，亞太地區只有一張門票，由中華隊和南韓、澳洲競爭，這一仗絕對不好打，攻擊火力沒問題，關鍵在於投手戰力。

細數近10年一級國際賽事，中華隊如果沒有大投手壓陣，多半以落敗收場，2009年經典賽對南韓，我們推出李振昌先發，只投0.1局就狂失6分吞敗投，中華隊以0:9慘敗。

李振昌在2009經典賽預賽中無法壓制南韓打線，被李晉暎擊出滿貫砲遭受重傷害。 歐新社資料照片 分享 facebook

2017年經典賽郭俊麟對以色列先發只投0.2局就失4分退場，陳冠宇對南韓先發1.1局也被打退場，這屆經典賽中華隊兵敗如山倒；第一屆世界12強賽陳冠宇對荷蘭先發2局失4分承擔敗投，中華隊4:7落敗，事後諸葛來看，這戰若贏荷蘭，中華隊就能打進6強複賽。

反觀2013年經典賽對澳洲和日本，王建民這兩場先發都投6局無失分，帶領中華隊打出兩場精彩好球；12強賽郭俊麟對義大利先發7局失1分、對波多黎各先發8局失1分，同樣率中華隊拚出令球迷感動的球賽。

2013年經典賽王建民先發兩場都沒有失分，是最讓球迷終身難忘的精彩比賽。 歐新社資料照片 分享 facebook

問題來了，年底12強賽，中華隊的大投手在哪？

首屆12強賽大聯盟並未開放40人名單球員參賽，這屆政策不明，但放行機率可能不高，換句話說，陳偉殷、曾仁和、王維中、胡智為、江少慶和黃暐傑，這些層級在2A以上的旅美投手，打12強賽的機率或許不是那麼高。

中華隊能徵召的旅美投手，可能就是低階小聯盟球員，包括張景淯、林鋅杰、林暉盛、鄧愷威、王志庭、徐基麟、宋文華、林凱威和李其峰，就看今年他們在小聯盟的狀況，以及總教練選材考量。

首屆12強賽和上一屆經典賽旅美投手幾乎全數缺席，先發投手重擔幾乎由旅日三投郭俊麟、陳冠宇、宋家豪一肩扛，若高階旅美投手無法為國家隊效力，可能還是得靠郭俊麟和陳冠宇，宋家豪移往牛棚，但仍需視本季他們在日職戰場的表現而定。

陳冠宇過去在國際賽表現並不理想，但目前還是中華隊陣中最有實力的先發投手之一。 聯合報系資料照片 分享 facebook

至於中職部分，近幾年唯一能吃長局數且穩定先發的本土投手，只有王溢正一人，更重要的是，王溢正在總冠軍戰多次神勇演出，更證明他有大賽特質，值得選訓委員考慮選進。

其中，2014年中職總冠軍戰，王溢正對中信兄弟先發5.2局2責失拿下勝投，隔年冠軍戰再戰中信兄弟，完投9局失2分賺勝投，2017年總冠軍戰3度對中信兄弟，先發6局失1分拿下勝投，去年總冠軍戰對手換成統一獅，先發7局失1分收勝投。

王溢正生涯在中職總冠軍戰先發4場全勝，防禦率僅2.28、被打擊率0.208、每局被上壘率0.94，平均每次先發可投7局，實在神勇。

過去在國際賽表現最好的中華職棒先發投手是潘威倫，王溢正是否能接棒還是未知數。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另外，去年台日職棒交流賽，統一獅兩小投施子謙和江辰晏表現精采，兩人在中職也投得不錯，還有中信兄弟年少強投陳琥，這幾人都可以密切觀察，列為12強賽先發投手人選。

當然，也別忘記業餘投手臥虎藏龍，去年亞運表現亮眼的吳昇峰、王宗豪、王政浩，功能性各異，側投蔡偉凡也很有潛力，這幾名業餘投手值得觀察追蹤。

歷年我們一直喊出「組成最強中華隊」的口號，但始終事與願違，戰績也不理想，經典賽累積3勝10敗、12強賽2勝3敗、北京奧運2勝5敗，一級國際賽事不曾贏日本，兩度輸中國，對南韓也是勝少敗多。

務實一點來看，幾名旅美強投可能無法徵召到，12強賽最強中華隊終究只是口號，那麼，1中華隊教練團和選訓委員應該未雨綢繆，盡可能廣納百川，選進真正用的到又能打硬仗的投手。短期比賽一戰定生死，中華隊仍有機會闖進東京奧運。