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日職／同是全新出發 王柏融、藤浪兩樣情

2019-02-18 07:00Hiyan

雖然王柏融最近上場都是練習比賽，連正式官方熱身賽都還不算，不過每一次上場打擊都受到矚目的主因在於，王柏融初到日本職棒挑戰，連續兩年在中華職棒締造單季4成打擊率的身手在日職究竟通用不通用。碰到不同層次投手的成績，參考價值自然就不同。

12日對上NC恐龍隊，是王柏融加入火腿隊之後第一場對外比賽。他對上的是NC恐龍的左投具昌模，曾是2017年東京亞冠賽韓國隊的主戰投手，當時三振過相當難纏、不容易被三振的火腿強打近藤健介。具昌模在12日迎戰火腿的3名左打淺間大基、近藤健介、清宮幸太郎都投出三振，但無法解決王柏融，一記變化球被他擊出中右外野方向深遠二壘打。

火腿隊12日在亞利桑那與NC恐龍隊進行熱身賽，王柏融對左投具昌模敲出二壘安打。 ...
火腿隊12日在亞利桑那與NC恐龍隊進行熱身賽，王柏融對左投具昌模敲出二壘安打。 中央社
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16日王柏融擊出實戰比賽第一支全壘打，是在隊內的紅白對抗賽從隊友西村天裕手中擊出。25歲的西村天裕雖然還稱不上A咖主力，不過他是火腿2017年選秀第二指名的投手，去年菜鳥球季在一軍出賽26場，有8個中繼成功、防禦率3.52，今年還保有爭奪新人王資格，同時在火腿的牛棚也預期會有更吃重的演出。

昨天對阪神虎的比賽參考價值就更高。因為這不僅是王柏融加盟日職後首度面對日職球隊的實戰賽，而且交手的先發投手是阪神虎隊先發輪值候補之一的藤浪晉太郎。結果王柏融首局連續選到4個壞球保送上壘，3局上擊出右外野一壘安打。加上5局上，從阪神虎第二任投手小野泰已推到右外野形成二壘安打，王柏融在至今4場的實戰比賽中累積8打數5支安打、1支全壘打，打擊率超過6成。儘管後面隨著遇到的投手等級更高，王柏融的挑戰會愈來愈嚴酷，不過至少到目前為止的打擊內容都不差，對方投手等級也都不低，已經有一個很好的開始。

另一方面，17日這場比賽，以「全新出發」的意義來說，對於尋求復活的阪神先發投手藤浪晉太郎而言，也有著跟王柏融一樣的重要性。藤浪晉太郎已經連續3年遭到減薪，低迷的原因外界直指跟前任監督金本知憲的指導方針不合有關，因此本季換成矢野燿大接任，許多球迷都期待能因此為藤浪帶來重生。而且這場對手日本火腿隊是去年太平洋聯盟第三名的隊伍，補進王柏融之後的打線更甚去年，因此日本關西地區的媒體也相當關注。只是可惜藤浪的結果並不理想，與王柏融對照形成兩樣情。

藤浪晉太郎從2015球季之後就開始走下坡，本季「全新出發」之路在春訓就遭受挫折。...
藤浪晉太郎從2015球季之後就開始走下坡，本季「全新出發」之路在春訓就遭受挫折。 聯合報系資料照片
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藤浪晉太郎先發3局被擊出7支安打失2分，每一局都讓火腿打者上壘的內容也令人擔心。雖然賽後他自認投球的感覺不差，不過幾個直球都被火腿打者打得頗為結實，顯見球質以及進壘角度都有待加強。加上11日隊內的紅白對抗賽藤浪晉太郎控球不穩定的老毛病仍在，有兩記觸身球打在隊友身上，先不要說完整復活，想要競爭擠進先發輪值都出現了危機。

阪神今年在補進賈西亞（Onelki García）及西勇輝這一左一右、一洋一土的兩名強投，加上原先的秋山拓巳、岩貞祐太、小野泰己、才木浩人等本土好手，洋投梅森哲（Randy Messenger）今年上場身分又將比照日本選手，可以不佔洋將名額，又硬生生佔去一個先發名額，在只有6個名額的情況下，藤浪晉太郎如果無法在接下來的實戰比賽中拿出令人驚艷而穩定的表現，他的先發保衛戰將更加嚴峻。

至於王柏融，不僅一如火腿監督栗山英樹的高評價，進入先發打線已毫無問題，加盟第一年就扛下中心打線也幾乎成了定局。

日本火腿王柏融

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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