中職／四大天王重聚 黃平洋、陳義信不忘互嗆

2019-02-17 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



中職30周年開季宣告記者會，四大天王陳義信（右起）、謝長亨、黃平洋、涂鴻欽再度同台。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 中華職棒今天在華山文創園區舉辦30周年開季宣告記者會，中職「四大天王」黃平洋、陳義信、謝長亨、涂鴻欽難得齊聚一堂，不免互相鬥嘴，黃平洋與陳義信繼續用唇槍舌戰上演「龍象大戰」，逗得全場球迷笑聲不斷。

涂鴻欽退休後很少在棒球場合現身，今天難得登台，依舊惜字如金，黃平洋故意虧他：「30年前那麼靦腆，現在還是一樣，不過棒球員都很靦腆啦。」話鋒一轉提到宿敵陳義信，「只有陳義信不一樣，他的風格完全就是藝人。」陳義信故意虧中職怎麼會想找他們四人同台，「我們心結很重耶。」

當年「金臂人」黃平洋對上「假日飛刀手」陳義信的戲碼總是激出不少火花，不過謝長亨也說：「那時候最想要對上陳義信，因為想要殺殺他的銳氣。」

涂鴻欽雖然低調，但也不落人後，他說：「學長們我都很尊敬，不過對戰來看，應該是我贏比較多。」立刻激起黃平洋、陳義信拿出當年單季20勝、22勝的紀錄，反向學弟嗆聲。

近年中職有專職啦啦隊加油，黃平洋表示，當年啦啦隊都是球迷組成，應援方式不一樣，卻都成為經典，立刻跟台下觀眾互動示範，黃平洋大喊：「便當便當（台語）。」球迷回應：「揮棒落空。」黃平洋再喊：「敗戰投手。」球迷齊呼：「黃平洋。」