中職／對戰西武獅不急表現 陳韻文：12強再搏大的

2019-02-17 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陳韻文。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊將赴日與日職西武獅隊進行2場交流賽，23歲終結者陳韻文雖然期待，但不急於求表現，仍以備戰新球季為主，雖然有機會藉這次雙獅會替去年台日賽的表現雪恥，他更想在年底12強賽討回顏面。

獅隊春訓熱身賽開跑，在打完兩場紅白對抗賽後，明天就要啟程赴日對戰西武隊；陳韻文透露，自己的狀況已可以比賽，但還是會按照訓練步調，依目前身體強度投球，「這是我在統一第一次跟國外球隊比賽，當然會期待這樣的交流，但重點還是放在季賽。」

去年底陳韻文隨中職聯隊參與台日交流賽，第9局登板關門險砸鍋，這次「雙獅會」有機會再對到日職好手，他笑說：「雖然很想扳回一面，但如果有機會打12強賽的話，到那裡再搏大的。」

有了前3個完整球季的經驗，陳韻文今年把春訓調整步調放慢，希望讓身體能維持健康應付整季賽事，「不要一次把好的狀況調整太快，造成不必要的受傷，現在自己身體是新鮮的，就藉由春訓把肌肉量和核心補起來。」

過去球季間都受傷勢影響，陳韻文也從中學到經驗，深知有好的身體強度才有好的表現，因此把健康出賽當作第一目標，「真的很怕再受傷，這樣沒辦法幫助到球隊，而且一但受傷，從1月到3月春訓練的都浪費了。」

對於今年球季的表現，陳韻文也坦言很期待，這幾年下來，對自己的心理素質、身體強度都已了解，他很有信心說：「只要準備夠，不要受傷，表現就能穩定輸出，今年應該會比去年好。」他也將盡自己最大能力替球隊守住局面。

今年中職4大終結者成型，除了陳韻文外，猿隊有中職救援王二連霸的陳禹勳坐鎮，中信兄弟李振昌將展開第一個中職完整球季，富邦悍將隊則由倪福德繼續擔任關門角色，4人的比拚也將成本季焦點。

面對強力的競爭對手，陳韻文表示：「救援王可遇不可求，還是要靠團隊，球隊贏越多，上場機會越多。」他也提到，各隊的救援投手都很強，會繼續充實自己、做好準備、盡所能幫助球隊，「不敢說自己比他們好，但一步一步來，還是有機會。」