中職／明星賽落腳新莊球場 高雄洽談主場賽事

2019-02-17 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



中職30周年開季宣告記者會，會長吳志揚（右五）與「四大天王」黃平洋、陳義信、謝長亨、涂鴻欽，以及現役球員陳俊秀、高國慶、王則鈞、羅華韋一同出席。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 中華職棒今天在華山文創園區舉辦30周年開季宣告記者會，邀請中職「四大天王」黃平洋、陳義信、謝長亨、涂鴻欽重新聚首，中職聯盟會長吳志揚也宣布明星賽將在新莊棒球場舉辦。

中職30周年的視覺標示採取鑽石底圖，吳志揚表示，這代表中職30年來經過了不斷的淬煉，同時也跟本壘板（Home）的形狀相似，希望球迷的熱情可以回家，年底中華隊也能光榮回家。

今年明星賽原本傳出有望在高雄舉辦，不過今天公布答案為新莊球場，吳志揚表示，高雄洽談主要是希望安排球隊主場賽事，最好有自己的球隊，明星賽最終談定在新莊舉辦。

味全龍重返中職，原本傳出高雄、新竹、台北都是主場考慮選項，吳志揚表示，高雄澄清湖已有現成的球場，場地不是問題，新竹球場跟台北大巨蛋都有興建時程的問題，比較不確定。

中職今年將主導年底世界棒球12強賽中華隊的組建工作，明星賽也特別採取「中華隊」對抗「明星隊」的形式，吳志揚表示，球隊成員要在7月前出爐，才有一定的訓練、磨合時間，不過人選仍有可能因為傷勢、近況去做更動，明星賽的中華隊未必就是12強的最終名單。

中職30周年開季重要時程：

3月9-19日：熱身賽

3月23日：開幕戰兼桃猿主場首戰@桃園棒球場

3月24日：統一獅主場首戰@台南棒球場

3月26日：中信兄弟主場首戰＠台中洲際棒球場

4月5日：富邦悍將主場首戰@新莊棒球場