中職／江辰晏、施子謙先發戰西武 蔗總目標至少1勝

2019-02-17 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



江辰晏預計擔任雙獅會首戰先發。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 統一獅隊明天將前往日本高知，20日、21日與西武獅隊進行兩場交流賽，統一獅隊總教練「蔗總」黃甘霖透露，兩場比賽就是由江辰晏、施子謙先發，設定投60球，他說：「只要是比賽就要贏球，目標是兩戰至少贏一場。」

獅隊這次赴日陣容以年輕球員為主，但投手大多都是一軍陣容，包括已在一軍固定先發的江辰晏、施子謙，僅去年加盟的新秀古林睿煬、方建德還沒有一、二軍出賽紀錄，黃甘霖說：「投手我比較不擔心，只怕像方建德、劉軒荅他們，經驗比較少，調整沒有到最好。」

江辰晏、施子謙在14日紅白對抗賽各投兩局無失分，將在雙獅會各負擔一場先發，初步設定投60球，黃甘霖說：「到時候會視狀況調整，如果兩人身體允許，也有可能多投。」

去年黃甘霖率中職聯隊赴日與日本隊進行台日交流賽，江辰晏、施子謙表現亮眼，分別投3局、2局都沒有失分，合計送出6次三振，讓日本隊前5局形成無安打狀態，黃甘霖也盼子弟兵能在這次雙獅會延續同樣表現，「希望內容可以像台日交流賽那樣壓制對方。」

西武獅隊預計也會以一軍陣容迎戰，黃甘霖說：「去到那邊就要想辦法贏球，就算輸了也要知道是輸在哪裡。」他設下至少贏一場的目標，「如果贏球、個人在那邊表現得好，選手往後一定會更有信心。」

在勝負之外，黃甘霖也希望球員能在這次交流賽從中學習，「棒球就是看一些細膩的東西，有些要現場才看得到，出國跟日職球隊比賽，他們回來之後的觀念一定會不一樣。」