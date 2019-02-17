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中職／統一獅28日啟程赴日 黃甘霖：球員很期待

2019-02-17 16:06聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

統一獅隊赴日前一天，在台南球場練球、調整。記者葉姵妤／攝影
統一獅隊赴日前一天，在台南球場練球、調整。記者葉姵妤／攝影
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統一獅隊將與日職西武獅隊進行「雙獅會」交流賽，26人參賽名單中的球員今天上午在台南球場進行簡單練球，明天一早搭機赴日，在20日、21日與西武獅隊進行2連戰，22日返回台灣。

獅隊今年安排赴日交流賽，上個月就公布26人名單，以年輕球員為主，總教練黃甘霖說：「感覺得出來，球員都很期待，這次沒去的球員也很失望，但沒辦法，能去的人數就是這樣，他們也會希望明年還有機會。」

統一獅隊進行1個月的春訓之後，前兩天安排兩場隊內的紅白對抗賽，讓球隊藉由實戰調整，為20日開打的雙獅會交流賽做準備，黃甘霖表示：「這樣的安排剛剛好，把最好的狀態留到比賽那兩天。」

明天獅隊將搭乘上午7點的班機從小港機場啟程，抵達大阪後，再搭近5小時的巴士前往高知，一趟路不輕鬆，黃甘霖笑說：「我們免疫了，之前去花蓮比賽也是像這樣。」他也提到：「至少我們第一次的交流賽，這第一步踏出去了也不錯。」

難得的雙獅會交流賽，統一獅隊董事長凃忠正、領隊蘇泰安都將赴日參與，蘇泰安表示，這次交流賽的安排不容易，但因是在春訓，到高知路途比較遠，「希望以後看有沒有機會，讓他們（西武獅）也來台灣打。」

統一獅隊預計明天傍晚抵達高知，隔天午後到球場練習，20日、21日兩場賽事都在當地時間下午1點開打（台灣時間中午12點），22日一早啟程返台。

回到台南稍作休息後，統一獅隊隔天就繼續要與韓職樂天隊打熱身賽，黃甘霖透露，23日的熱身賽還是會以去高知的球員為主，另外增加一些球員，可能讓「嘟嘟」潘威倫先發。

統一獅隊赴日前一天，在台南球場練球、調整。記者葉姵妤／攝影
統一獅隊赴日前一天，在台南球場練球、調整。記者葉姵妤／攝影
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統一獅黃甘霖西武
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