親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
HBL
綜合
路跑

韓國瑜開鍘 高市府男課長性騷擾調非主管

運動筆記訓練心得／春節特訓 阿公成了最佳配速員探索永不止息 日本傳奇越野跑者鏑木毅來台交流
健行筆記再遇聖母裝備分享／Zamberlan 重裝鞋兩個月實穿心得
NBA2019技術挑戰賽 Round 1- Mike Conley vs. Jayson Tatum2019技術挑戰賽Round 2- Nikola Jokic vs. Jayson Tatum

MLB／還想打到50歲？鈴木一朗：至少

2019-02-17 09:18聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

鈴木一朗。 美聯社
鈴木一朗。 美聯社
分享
水手隊春訓首度團體練習，45歲的日籍外野手鈴木一朗穿著水手球衣出席，體檢時發現他的體脂肪只有7%是全隊最低，被問到打到50歲是否仍是他最大目標？鈴木一朗糾正記者，笑著說：「是至少。」

鈴木一朗今年確定會出席水手隊在東京與運動家的2場海外開幕戰，但能否留在25人名單還屬未知，鈴木一朗說：「我想一個45歲的球員不該想太多未來，重點是今天，我今天感覺很滿意，就一天天觀察吧。」

鈴木一朗美日生涯合計4367支安打，是無人達成過的成就，但今年還是要跟其他小老弟一起拚，而且水手也早已聲明將以培養年輕球員為主，不在規劃中的鈴木一朗要更拚。

去年5月鈴木一朗轉任球團特助，但仍跟著球隊一起訓練，球季結束後只休息2、3天又投入訓練，精實的訓練是他能保持競爭力的方式，鈴木一朗表示：「重點是做到最好，而且不斷重複，你要逼出自己的極限，持續去做。」

鈴木一朗認為水手隊將是他穿上的最後一件球衣，「去年能夠以水手隊球員的身分再度在第一天穿上球衣，感覺很棒，今天也有一樣感覺。」而被問到這件球衣跟西雅圖對他的意義，鈴木一朗眼眶有些泛紅，「沒辦法簡單說，我不希望講出很膚淺的理由，所以我認為不說比較好，我不認為有言語能形容我的感受。」

水手隊瑟維斯（Scott Servais）只比一朗大6歲，對他還能保持這樣的身材十分吃驚，「他跟球隊任何人都一樣認真，這就是他能打這麼多年的原因，幾乎整年都在訓練，造就現在的一朗，他會是年輕球員的好典範，他們看到他應該會嚇到。」

鈴木一朗水手運動家
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

日職／火腿沖繩紅白賽 王柏融熱身賽首轟

2019-02-16 23:37

中職30周年展／與王光輝互虧 陳義信想回職棒圈

2019-02-16 23:47

日職／陳冠宇3局無失分 盼本季繳好投參與12強賽

2019-02-16 18:37

中職／四番交彭政閔 王光輝：當時就有大將之風

2019-02-16 17:51

中職／陳義信想回棒球界 請馮勝賢幫忙找工作

2019-02-16 17:16

中職／王威晨1年盜破老爸 王光輝：我故意跑慢

2019-02-16 16:52

中職／彭政閔台中引退賽 運動局深化連結中信

2019-02-16 15:46

日職／王柏融熱身賽首度開轟 西村天裕又成苦主

2019-02-16 13:51

日職／火腿沖繩紅白戰 王柏融調整手感

2019-02-15 23:43

12強賽／點名王柏融是「內線」 稻葉警戒台灣

2019-02-15 23:34

12強賽／B組非常強 稻葉篤紀：不能大意

2019-02-15 21:13

日職／巨人23日熱身賽戰樂天 江宏傑沖繩開球

2019-02-15 17:00

日職／王柏融沖繩春訓 16日紅白戰重演甲子園對決

2019-02-15 16:03

12強賽／分組相對有利 南韓教頭下達必勝令

2019-02-15 00:00

12強賽／中華隊與日、委、波同組 中職下月情蒐

2019-02-14 23:51

12強賽／B組在台開打 波國教頭：台日是棒球強權

2019-02-14 18:45

中職／30年季前熱身賽打12場 門票15日開賣

2019-02-14 18:04

12強賽／搶東京奧運棒球門票 B組11月台中開打

2019-02-14 16:16

12強賽／南韓預賽分組結果 教頭很滿意

2019-02-14 15:56

12強賽／中華隊情蒐已在規劃 馮勝賢：3月啟動

2019-02-14 15:18

日職／松坂被熱情球迷扯傷右肩 怪傷引美媒關注

2019-02-14 12:08

12強賽／分組出爐 我與日、委、波同組較勁

2019-02-14 07:07

日職／松坂難再寫傳奇 新人氣怪物根尾昂接棒

2019-02-14 07:00

12強賽／中職啟動備戰作業 主導進程4月前定案

2019-02-14 00:09

中職／龍隊加盟意願 吳志揚掛保證

2019-02-14 00:06

中職／新竹球迷多 有望吸引味全龍

2019-02-14 00:02

U23世界盃／墨西哥再次主辦 12強分組凌晨揭曉

2019-02-13 20:08

中職／新竹球場人氣不差 有本錢成為龍隊主場

2019-02-13 19:36

日職／火腿新球季前兩戰 上澤直之、金子弌大先發

2019-02-13 18:35

中職／林益全身價未談定 1月先領最高薪80萬

2019-02-13 18:14

日職／樂天來台戰猿隊 岸孝之、則本昂大先發

2019-02-13 15:28

中職／高志綱是否辦引退賽 下月4日記者會說明

2019-02-13 15:01

中職／12強總教練是誰 最快下個月出爐

2019-02-13 14:51

中職／12強選訓作業 吳志揚盼4月前定案

2019-02-13 13:59

中職／頂新就是第5隊 吳志揚：大企業不會變卦

2019-02-13 11:55

影／中職新春團拜 吳志揚歡迎企業快加入成第五隊

2019-02-13 11:48

中職／拿台壽保當三軍 中信兄弟一步好棋

2019-02-13 07:00

日職／大王熱身賽 響尾蛇球探：夠格大聯盟

2019-02-13 00:27

日職／具昌模連K火腿3左打 唯一無法解決王柏融

2019-02-12 18:33
看更多

熱門文章

NBA／林書豪求救格林 無縫接軌暴龍賽前儀式

2019-02-16 18:15

NBA／睽違2年再勝世界隊 美國隊庫茲瑪摘MVP

2019-02-16 12:23

日職／王柏融熱身賽首度開轟 西村天裕又成苦主

2019-02-16 13:51

NBA／「雷槍」參與名人賽 艾倫攻24分寶刀未老

2019-02-16 11:02

NBA／柯瑞一家齊聚夏洛特 老媽半場神射成焦點

2019-02-16 12:20

NBA／國際球員組隊奪冠 唐西奇點名現役這5人

2019-02-16 15:13

NBA／名人賽寶刀未老 艾倫自豪依然自我鞭策

2019-02-16 18:00

中職／陳義信想回棒球界 請馮勝賢幫忙找工作

2019-02-16 17:16

SBL／梅奧奪三分球大賽冠軍 盼助隊奪總冠軍

2019-02-16 15:35

NBA／請益卡特與威金斯 柯林斯：像拿到作弊小抄

2019-02-16 16:22

NBA／三分球對決弟呼聲高 柯瑞：我要大爆冷門

2019-02-17 08:33

日職／火腿沖繩紅白戰 王柏融第二打席開轟

2019-02-16 13:43

中職／彭政閔台中引退賽 運動局深化連結中信

2019-02-16 15:46

金門馬送酒超誘人 上萬民眾清晨排隊搶參加

2019-02-16 13:07

中職／四番交彭政閔 王光輝：當時就有大將之風

2019-02-16 17:51

NBA／戴維斯肩傷診斷出爐 應不會缺席明星賽

2019-02-16 11:26

多哈女網／詹詠然詹皓晴女雙封后 奪本季第2冠

2019-02-16 22:56

中職／王威晨1年盜破老爸 王光輝：我故意跑慢

2019-02-16 16:52

MLB／忍不住膝傷宣布退休 沙巴西亞：時機到了

2019-02-17 08:29

NBA／不看好湖人晉季後賽？ 賭城重開投注選項

2019-02-16 12:35

日職／陳冠宇3局無失分 盼本季繳好投參與12強賽

2019-02-16 18:37

SBL／泰勒飛躍5人 攜手呂孟偉奪灌籃大賽冠軍

2019-02-16 16:47

NBA／新秀挑戰賽 庫茲瑪「超越」布萊恩

2019-02-16 23:32

MLB／自主澳洲移訓兩周 田中將大進度超前

2019-02-16 10:55

圖輯／梅奧不負眾望 奪SBL三分球大賽冠軍

2019-02-16 15:14

NBA／不考慮綠衫軍？戴維斯否認：都有機會

2019-02-17 09:10

日職／火腿沖繩紅白賽 王柏融熱身賽首轟

2019-02-16 23:37

LPGA／澳洲公開賽 徐薇淩三輪打完暫居第三

2019-02-16 17:29

NBA／死敵當隊友 衛斯特布魯克拒談安比德

2019-02-17 09:47

ABL／致命失誤 夢想家飲恨不敵西貢熱火

2019-02-16 18:21

中職30周年展／與王光輝互虧 陳義信想回職棒圈

2019-02-16 23:47

MLB／還想打到50歲？鈴木一朗：至少

2019-02-17 09:18

SBL／看于煥亞成致勝英雄 吳俊雄：對他又愛又恨

2019-02-16 20:02

2019高雄馬提早半小時鳴槍 友好城市簽約互助行銷

2019-02-16 11:36

SBL／明星賽桃園巨蛋開打 湧入3千球迷進場同樂

2019-02-16 19:31

SBL／于煥亞27分助威 白武士「地虎勝天龍」

2019-02-16 19:26

PGA╱捷恩斯公開賽連打30洞 伍茲：難熬的一天

2019-02-16 18:04

企排／重砲「黑色旋風」添默契 極速超跑首勝中纖

2019-02-16 19:49

企排／主場拚出態度 conti賞台電男排首敗

2019-02-16 21:03

NBA／明星賽前22場破40分 哈登追平喬丹紀錄

2019-02-17 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top