MLB／還想打到50歲？鈴木一朗：至少

2019-02-17 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



鈴木一朗。 美聯社 分享 facebook 水手隊春訓首度團體練習，45歲的日籍外野手鈴木一朗穿著水手球衣出席，體檢時發現他的體脂肪只有7%是全隊最低，被問到打到50歲是否仍是他最大目標？鈴木一朗糾正記者，笑著說：「是至少。」

鈴木一朗今年確定會出席水手隊在東京與運動家的2場海外開幕戰，但能否留在25人名單還屬未知，鈴木一朗說：「我想一個45歲的球員不該想太多未來，重點是今天，我今天感覺很滿意，就一天天觀察吧。」

鈴木一朗美日生涯合計4367支安打，是無人達成過的成就，但今年還是要跟其他小老弟一起拚，而且水手也早已聲明將以培養年輕球員為主，不在規劃中的鈴木一朗要更拚。

去年5月鈴木一朗轉任球團特助，但仍跟著球隊一起訓練，球季結束後只休息2、3天又投入訓練，精實的訓練是他能保持競爭力的方式，鈴木一朗表示：「重點是做到最好，而且不斷重複，你要逼出自己的極限，持續去做。」

鈴木一朗認為水手隊將是他穿上的最後一件球衣，「去年能夠以水手隊球員的身分再度在第一天穿上球衣，感覺很棒，今天也有一樣感覺。」而被問到這件球衣跟西雅圖對他的意義，鈴木一朗眼眶有些泛紅，「沒辦法簡單說，我不希望講出很膚淺的理由，所以我認為不說比較好，我不認為有言語能形容我的感受。」

水手隊瑟維斯（Scott Servais）只比一朗大6歲，對他還能保持這樣的身材十分吃驚，「他跟球隊任何人都一樣認真，這就是他能打這麼多年的原因，幾乎整年都在訓練，造就現在的一朗，他會是年輕球員的好典範，他們看到他應該會嚇到。」