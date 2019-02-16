中職／四番交彭政閔 王光輝：當時就有大將之風

2019-02-16 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



「萬人迷」王光輝曾是兄弟象初期的當家第4棒，之後交棒給當時才22歲的「恰恰」彭政閔。 聯合報系資料照 分享 facebook

「萬人迷」王光輝曾是兄弟象初期的當家第4棒，之後交棒給當時才22歲的「恰恰」彭政閔，王光輝透露：「當時我就看到他有大將之風。」如今40歲的彭政閔將在打完生涯第19個球季後退休，王光輝也說：「辛苦他了。」

王光輝為一代象的不動第4棒，2001年彭政閔加盟中職，接下黃衫軍四番的棒子，成為二代象的核心人物，留下出色成績，也累積超高人氣，寫下中職人氣王14連霸的空前紀錄，但今年球季結束後，彭政閔將結束球員生涯。

對於彭政閔要退休的消息，王光輝表示：「辛苦他了，在職棒那麼多年，經過風風雨雨，他在兄弟象隊裡面，算是傳奇人物，是球隊裡面的中堅份子。」

回憶彭政閔加盟時，王光輝說：「當初他進來，大家都說是小毛頭，但我當時就看到他有大將之風，相處的那幾年中，看到他非常自律，在打擊方面他蒐集很多的資料，包括問我和其他的打擊手，他之所以有這樣的成就，經過一段非常辛苦的努力，才有這樣的成績。」

至於彭政閔退休之後，未來誰能接下兄弟四番的重擔？王光輝說：「目前為止，大家都差不多，年輕的話，目前為止⋯⋯好像沒有耶。」但他也點名許基宏，蘇緯達「體型」有像第4棒的人選，另外陳子豪也有機會。

但回歸到現實面，王光輝認為，最重要的還是體能的訓練，「奉勸所有現階段的球員，就是體能，沒有什麼更好的訓練方式，體能很重要、不要受傷，一但受傷且是大傷的話，重新再訓練非常辛苦，也非常累。」