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中職／陳義信想回棒球界 請馮勝賢幫忙找工作

2019-02-16 17:16聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

王光輝（左）、陳義信（右）現身中職30周年特展，與球迷互動。記者葉姵妤／攝影
王光輝（左）、陳義信（右）現身中職30周年特展，與球迷互動。記者葉姵妤／攝影
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中華職棒30周年特展今天舉辦兄弟象迷日，邀請傳奇球星「萬人迷」王光輝及「假日飛刀手」陳義信到場看展、和球迷互動，已離開棒壇多年的陳義信也透露自己有意回到職棒圈，向中職秘書長馮勝賢喊話「替我找工作」。

曾是兄弟象隊王牌投手，陳義信今天與王光輝一同現身特展現場談棒球，他提到：「我離開職棒很長一段時間，雖然人離開了，但我的心永遠在棒球界。」他也透露，自己目前57歲，「3年後我想回職棒。」

陳義信指出，自己退休後選擇其他發展，希望先把路走更廣，但最終還是要回歸棒球界，「希望可以多培養幾個打擊手像王光輝一樣，培養幾個投手像陳偉殷、王建民他們一樣。」

與昔日並肩作戰的隊友王光輝同台，兩名投、打名將從踏進會場起一路互虧，讓現場笑聲不斷，王光輝就提到，以前常開玩笑跟陳義信說，「好在我們是同一隊，不然你的球會被我打爆。」陳義信也回應，「我從日本回來，王光輝就跟我說，你運氣真好跟我同隊。」

陳義信過去在投手丘叱吒風雲，霸氣「拉弓」的激情動作也讓球迷給了他「臭屁陳」的稱號，對此陳義信樂在其中，他認為，職棒場就是「Show time」，「那時候敵隊球迷都會用台語講，我是原住民聽不懂，所以越講我就越拉越起勁。」

而看著現在的職棒投手，陳義信說：「國內投手都很好，但以好投手來說，好球帶的準確率還不夠精準。」他同時鼓勵投手要敢投，「內角球要多投一點，可能投手會怕內角丟到人，打到就回去再訓練就好，要大膽運用內角。」

陳義信棒球中職
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