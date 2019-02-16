中職／王威晨1年盜破老爸 王光輝：我故意跑慢

2019-02-16 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



前兄弟象「萬人迷」王光輝。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

昔日兄弟象球星「萬人迷」王光輝今天現身中職30周年特展，談起去年拿下中職盜壘王的兒子王威晨，開玩笑說：「我故意跑慢一點，他才有這紀錄。」還提醒兒子，在中職歷史留名的打擊王就是王光輝。

中信兄弟王威晨去年在中職繳出亮眼成績單，並以單季44次盜壘成功拿下中職盜壘王，而且只用一季就超越老爸王光輝生涯15年累積的盜壘次數（41），對此王光輝開玩笑說，是自己故意跑慢「讓」給兒子的，「不然你叫他打全壘打看看嘛。」

玩笑歸玩笑，王光輝也肯定兒子的表現，「他還是有他努力的地方。」但隨後王光輝再虧兒子，「他真的腳程比我快，但盜壘成功率去查一下，應該是我比較高。」只是這說法也被現場主持人推翻，王光輝生涯盜壘成功率為5成50，王威晨則高達7成20。

雖然腳程不快，但王光輝生涯累積91轟，並在職棒元年例行賽最終戰擊敗味全龍隊洋砲馬斯，以3成42打擊率成為中職首位打擊王。

回憶當時，王光輝表示，已到最後幾場比賽了，全壘打王、打點王都將由洋將獲獎，因此當時兄弟象董事長洪騰勝特別召見王光輝，希望他替本土球員拚回一座打擊獎，王光輝不顧腳傷腫脹，包紮後就帶傷上陣，也如願成為職棒元年的打擊王。

如今中職將邁入第30年，王光輝不忘向當時還未出生的兒子王威晨喊話，「目前為止，大家比較熟悉的，職棒的打擊王還是王光輝，這個可以跟王威晨講一下。」他笑說：「因為中間還有有很多打擊王，但翻開歷史，就是王光輝。」