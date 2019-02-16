中職／彭政閔台中引退賽 運動局深化連結中信

2019-02-16 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中洲際棒球場具國際水準，中信兄弟自2015年起以台中為主場，每年皆安排大量賽事於主場進行，2018年高達51場主場賽事在台中舉行。圖／台中市運動局提供 分享 facebook

中信兄弟棒球隊從2015年起以台中洲際棒球場為主場，昨天中信商業銀行顧問馮寄台、領隊劉志威到台中與市長盧秀燕的新團隊見面，副市長令狐榮達代表，雙方也對企業經營球團模式、市府扮演角色、職棒球團在地經營等議題交流分享，期盼深化中信兄弟棒球隊與台中市的連結。

運動局表示，中信兄弟自2015年起以台中洲際棒球場為主場，每年皆安排大量賽事於主場進行，2018年高達51場主場賽事在台中洲際棒球場舉行。

對於以往號稱「全台主場」的兄弟球隊來說，球團之所以選定台中做為主場城市，因台中有便利的交通和宜人的氣候，台中有棒球的潛力與風氣，硬體方面有洲際棒球場、已完工的文中10棒球場等各項設備，軟體方面如台中的五級棒球、社區棒球推展等，都是球團能夠提升在地經營的方向。

運動局指出，今年適逢中華職棒30年，也是中信兄弟當家球星彭政閔的引退年，球團設計了一連串的主題活動，要幫彭擔任19年的兄弟球員畫下完美句點，9月25日到9月29日中信兄弟在台中洲際球場舉辦引退周，而9月29日是彭政閔最後引退賽，相信能引起一陣熱潮。