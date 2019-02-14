12強賽／B組在台開打 波國教頭：台日是棒球強權

2019-02-14 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



波多黎各棒球隊。 美聯社 分享 facebook 今年11月舉行的世界12強賽預賽分組出爐，中華隊所屬B組中，除了奧運地主國日本隊有保障名額外，中華、委內瑞拉及波多黎各隊都要力爭奧運門票，波多黎各將由前遊騎兵強打岡薩雷茲（Juan Gonzalez）領軍，中華隊及委內瑞拉教頭都還未定。

這次12強賽將產生2張奧運門票，美洲區及亞太區名次最高的隊伍，各能取得1席奧運資格，B組預賽將在台中洲際棒球場舉行，分組取前兩名晉級在日本東京舉行的超級循環賽（Super Round）。

日本隊已在2017年7月決定由稻葉篤紀擔任國家隊教頭，任期至2020年奧運結束。波多黎各為備戰世界12強賽、力拚奧運門票，也在去年10月就已展開相關作業，由拿過兩屆美聯年度MVP的強打岡薩雷茲擔任總教練，他也是2017年經典賽的波國教練團成員。

對於這次12強賽分組，岡薩雷茲表示，每一隊都會組成很好、很有競爭力的隊伍，日本和台灣都是棒球強權，波多黎各會針對去年參與中美洲及加勒比海運動會的狀況，再做提升，希望能組成一支優秀的隊伍，「我們很樂觀。」

波多黎各世界排名第11，是分組排名最低的隊伍，岡薩雷茲也提到，波多黎各尋求透過資格賽進軍奧運的機會，會向球員傳達正面積極的觀念，讓他們知道，沒有可以輕鬆對付的對手。