12強賽／搶東京奧運資格門票 B組賽11月台中開打

2019-02-14 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



一級國際棒球賽事再度落腳台中！攸關東京奧運棒球項目參賽資格的世界12強賽，B組分組賽11月將在台中洲際棒球場舉行。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 一級國際棒球賽事再度落腳台中！攸關東京奧運棒球項目參賽資格的世界12強賽，B組分組賽11月將在台中洲際棒球場舉行，由中華隊迎戰日本、波多黎各和委內瑞拉。

台中市政府表示，很榮幸洲際棒球場再度獲得國際棒壇肯定，會全力以赴辦好比賽，也歡迎國人踴躍進場看球，發揮主場優勢，為中華隊加油。

2020東京奧運棒球項目參賽權，除地主日本自動獲得1席，美洲、歐洲加非洲各1席，今年世界12強賽決定另2張參賽門票，分別是美洲區、亞太區名次最高的隊伍，最後1席預計在2020年3月舉行的6搶1最終資格賽。

運動局表示，世界12強賽是世界棒壘球總會（WBSC）主辦的國際性棒球賽事，這屆賽事攸關取得東奧棒球2張門票，各隊必定精銳盡出、力爭佳績。

12強分組賽包括：A組：美國、多明尼加、荷蘭和墨西哥，於墨西哥比賽；B組：中華隊、日本、波多黎各和委內瑞拉，11月2日至11月8日在台中洲際棒球場比賽；C組：南韓、古巴、加拿大和澳洲，比賽地點南韓首爾。

運動局說明，洲際棒球場是國內首座採用美式風格打造的球場，觀眾席視野廣闊，分上下兩層，內外野能容納2萬名觀眾，硬體設備包括LED全屏螢幕記分板、專業音響設備、觀眾席、球員休息室等，相當專業且友善，交通、維安等各項需求及賽事經驗也都相當成熟，目前市府委由中信集團管理維護。

運動局表示，台中市曾獲國際棒球總會頒給「世界棒球之都」美譽，很榮幸今年再獲選為世界12強賽B組分組賽事場地。市長盧秀燕對此相當重視，要求市府相關局處全力以赴做好各項準備，除讓各隊選手安心比賽，也希望吸引更多球迷進場為中華隊加油，期待能順利奪下東京奧運棒球賽門票，再掀另一波棒球熱潮。