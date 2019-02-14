12強賽／中華隊情蒐已在規劃 馮勝賢：3月啟動

2019-02-14 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



馮勝賢。報系資料照 分享 facebook 世界12強棒球賽攸關2020年東京奧運門票，預賽分組今天出爐，中華隊與日本、委內瑞拉及波多黎各同分在B組，中職秘書長馮勝賢透露，情蒐已在規畫中，3月就會啟動，「要以最團結的後勤部隊，整合出最好的資源，打贏這次12強賽。」

中職與棒協已簽署合作協議，這次世界12強賽的中華隊主導權交給中職，馮勝賢透露：「年初就已經開始規劃情蒐，這周會把計畫書提給體育署，也有跟體育署報備了，重點就是，要組成最強國家隊之下，一定要有最強的後勤部隊。」

日本隊將在3月9、10日於大阪京瓷巨蛋和墨西哥隊進行兩場對戰，馮勝賢透露，中華隊的情蒐屆時就會啟動，3月起先以常設分析師和教練運作。

之後情蒐工作也會加入中職4隊的相關人員協助，馮勝賢說：「昨天有跟各領隊代表談，希望選秀完後，各隊球探部、二軍專業技術部門支援情蒐，也希望能夠整合國際球探，掌握一些更好的資訊，7月開始的泛美運動會，情蒐就會開始大規模啟動。」

除了掌握對手的資訊，對於台灣選手的狀況，也將由情蒐小組持續追蹤，馮勝賢表示：「包括旅外選手，日本、美國的近況追蹤，也是後勤規劃的一部分，自己內部的選手也要去掌握，提供最明確的資訊狀況給教練團。」