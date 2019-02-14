棒球／12強賽分組出爐 中華隊與日、委、波同組較勁

2019-02-14 07:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



世界棒球12強賽分組出爐，將擔任B組地主的中華隊，與日本、委內瑞拉、波多黎各同組較勁，爭取分組前二的晉級機會，此戰同時也是2020年東京奧運的第一場門票資格戰。

世界棒壘球總會（WBSC）今天在墨西哥召開記者會，宣布12強賽分組、冠軍獎盃、贊助廠商，11月2日起揭開序幕的預賽於台灣、墨西哥、南韓三地開打，超級循環制複賽則在日本東京巨蛋和千葉ZOZO海洋球場進行，最終決賽於東京巨蛋登場。

中華隊所在的B組，對手分別是世界排名第1的日本、第9的委內瑞拉和第11的波多黎各，比賽場地為台中洲際球場；A組由世界排名第6的墨西哥作東，同組成員還有第2的美國、第8的荷蘭和第12的多明尼加；C組在首爾高尺天空巨蛋登場，由第3的南韓、第5的古巴、第7的澳洲和第10的加拿大同組較勁。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示，「本屆賽事有4個世界級的國家分擔主辦權，且攸關2020東京奧運的兩席參賽資格，我們預期將會打破2015年寫下的票房、收視、媒體數字，同時也將為球員、隊伍提供一流的參賽環境。」

中華棒協理事長辜仲諒提到，前一次台灣主辦12強賽，在電視收視和社群網路聲量上都表現亮眼，台灣憑藉著過去主辦國際賽事的豐富經驗，非常期待再次擔任地主，掛保證將讓所有參賽隊伍、人員和球迷留下難忘的經驗。

中華隊在2015年舉辦的首屆賽事止步預賽，僅取得第9名；本屆成為2020東京奧運門票的門票資格戰，將產生兩席，保證美洲與亞太區球隊各一，在日本作為東奧地主已保送參賽的情況下，中華隊的對手將是南韓與澳洲，必須爭取優於這兩隊的排名。