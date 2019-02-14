世界12強賽／搶東奧門票 台灣與日本預賽同組競爭

2019-02-14 06:35 中央社 洛杉磯13日專電



圖／擷取自世界棒壘總會 (WBSC) 分享 facebook

世界棒壘總會（WBSC）今天宣布世界12強賽預賽分組，台灣與日本、委內瑞拉、波多黎各同組，在台中洲際球場對戰。這項比賽攸關東京奧運參賽資格。

此戰是中華成棒暌違12年重返奧運的敲門磚，台灣自1984年洛杉磯奧運、1988年漢城奧運打進示範賽，1992年巴塞隆納奧運棒球首列正式項目拿下銀牌，2004年雅典奧運、2008年北京奧運都是第5名作收。

本次出戰世界12強與東京奧運的國家隊陣容，將由中華職棒聯盟主導選訓。旅日強打王柏融本月向中央社記者表示：「如果國家需要我，我願意為國家效力，但也尊重球團決定。」

世界棒壘總會今天在墨西哥首都墨西哥市（MexicoCity）舉行記者會，發表11月2日到17日舉行的世界12強棒球賽分組。預賽分別在墨西哥、台灣與南韓3地舉行，每組4隊，爭取前2名前進在日本6強複賽及決賽。

中華隊身在B組，以台中洲際球場為主場，迎戰日本及2支拉丁美洲勁旅。在墨西哥的A組有墨西哥、美國、荷蘭、多明尼加。南韓在C組以地主之姿迎戰古巴、澳洲和加拿大。

2020年東京奧運棒球賽共6個名額，扣除日本是奧運主辦國已有門票在手中，本屆12強賽將決定2張參賽門票，分別是美洲區、亞太區名次最高的隊伍。

中華隊只要名次高於南韓、澳洲，就能取得2020年東京奧運參賽資格。上屆拿下冠軍的南韓是頭號勁敵，中華隊上屆12強賽同樣是地主身分，但預賽5戰只贏古巴、義大利，無緣晉級。

如果12強賽沒有搶下門票，中華隊進軍2020東奧的唯一希望放在明年3月在台灣舉行的6搶1最終資格賽。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）今天進入墨西哥總統府，與墨國總統羅培茲歐布拉多（AndresManuel Lopez Obrador）共同揭曉本屆冠軍獎盃。

獎盃底座鑲有本屆12強參賽隊伍的國旗，台灣循奧會模式，由中華台北奧會旗幟代表。