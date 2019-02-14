世界12強賽／中職主導進程 啟動備戰作業

2019-02-14 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



中職新春團拜，中職會長吳志揚（左四）率領統一獅領隊蘇泰安（左起）、中信領隊劉志威、中職常務理事馮寄台、Lamigo桃猿副領隊浦韋青、富邦副領隊陳昭如一起向球迷賀年。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

世界十二強棒球賽將在今年十一月二日至十七日登場，將產生兩張東京奧運棒球門票，中華職棒、中華棒協已在上月底簽定合作協議，國家隊由中職主導，相關備戰作業也將隨後啟動。

十二強賽預賽倒數不到九個月，中華隊爭取東京奧運門票的強力競爭對手南韓隊，已確定由二○○八年北京奧運奪金教頭金卿文率隊出征，中華隊教頭至今還沒有決定，但上月底中職與棒協達成合作協議，確定一級國際賽事「組、訓、參賽」交給中職，後續計畫將展開。

中職會長吳志揚表示，將在近期組成選訓委員會，選訓委員以中職為主，再加入數名棒協代表，並由體育署督導。中職推選出的總教練人選在會中通過後，下一步提出教練團名單，之後由教練團選出代表隊，吳志揚也盼三、四月能定案。

中華隊爭取奧運門票的第一個機會就是世界十二強賽，若能贏過同屬亞太區的南韓、澳洲，就能搶下參賽權，若沒能順利闖關，則要參加明年六搶一資格賽爭取出線。

十二強預賽將在十一月二日至八日舉行，三組賽事分別在台灣、南韓及墨西哥舉行，各組四隊取前兩名晉級，超級循環制複賽於十一月十一日至十六日在日本千葉海洋球場、東京巨蛋球場開打，十七日在東京巨蛋產生冠軍。

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