日職／松坂難再寫傳奇 新人氣怪物根尾昂接棒

中日龍隊的選秀第一指名新秀根尾昂，從春訓以來評價直線上升。有人說他未來會是下一個鳥谷敬，也有人評價他像坂本勇人。無論如何，這名才18歲的內野手已經跟許多赫赫有名的名游擊手「聯名」在一起，未來的發展潛力的確相當受到關注。中日龍隊讓他穿上的是7號球衣，隊史上包括宇野勝、森野將彥、川相昌弘等內野名將都穿過，儼然已經是龍隊力捧的新世代之星。

根尾昂三年級的夏季甲子園打擊率高達4成2，高校通算32支全壘打，投球方面最快球速150公里，以「二刀流」之姿帶領大阪桐蔭高校達成連霸。也讓他成為去年選秀會最熱門的選手之一，在第一輪便有4個球團同時指名他。除了中日外，火腿、巨人、養樂多也同時指名，最後由中日龍隊選中。而攤開中日龍隊近幾年的選秀名單：福谷浩司（2012年）、鈴木翔太（2013年）、野村亮介（2014年）、小笠原慎之介（2015年）、柳裕也（2016年）、鈴木博志（2017年）清一色都是投手，上一次的第一指名野手已經要回溯到2011年的高橋周平。這一次中日龍隊在4個球團同時指名的競逐之下抽中根尾昂這名超級好手，不僅讓這個季末的補強增添亮點，也讓整個球隊的人氣大增，甚至遠超過了中日球團的預期。

根尾昂在高中時代的表現比美大谷翔平，而且不但是投打俱佳，連守備都非常優異，在日職選秀第一輪就同時受到4個球團指名。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中日龍在這個季後沒有加入FA市場上幾名好手的爭奪，也沒有進行交易，主要的補強只有2017年WBC多明尼加國家隊左投羅梅洛（Enny Romero）。不過去年第一年打日職就投出13勝的左投賈西亞（Onelki García），因為合約交涉破局而轉投效同聯盟的對手阪神虎。一來一往對中日龍隊戰力來說沒有加分。若是沒有根尾昂，幾乎毫無一名能讓中日龍迷感到值得期待的新戰力。

人氣方面，這名活躍於甲子園的內野手，讓球團於12月所舉行的新人歡迎會呈現大爆滿，原本定員250人卻吸引了20倍之多的5,000人報名。中日龍的球迷會員人數也在選秀會結果揭曉之後迅速暴增。加上春訓期間在球隊基地吸引了大批球迷爭相目睹根尾昂的風采，在中日球團內的人氣指數已經直逼「怪物」松坂大輔。

松坂大輔去年從加入軟銀3年一勝未得到拿下6勝，「復活」的故事讓他的人氣更加扶搖直上，也大大增加中日龍隊在主場名古屋巨蛋的進場人數，去年的主場平均觀眾人數達到30,231人，比起2017年成長8.3%，而松坂大輔先發登板的9場比賽更是有平均33,043人。不過畢竟松坂大輔已經38歲，去年雖然復活成功，不過球速下降、年紀增大都是事實，日前還因為簽名與球迷接觸時，右手腕被拉到，隨後感到右肩不適。今年松坂還能維持多少去年的表現令人存疑，中日只倚賴松坂絕對難以持久，亟需培養下一個人氣吸票機。根尾昂這段時間的人氣證明了他的未來潛力，如果能一躍成為一軍先發，進而拿出優異表現，接下松坂大輔的棒子成為明星接班人之日也就不遠了。