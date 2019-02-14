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日職／松坂難再寫傳奇 新人氣怪物根尾昂接棒

2019-02-14 07:00Hiyan

中日龍隊的選秀第一指名新秀根尾昂，從春訓以來評價直線上升。有人說他未來會是下一個鳥谷敬，也有人評價他像坂本勇人。無論如何，這名才18歲的內野手已經跟許多赫赫有名的名游擊手「聯名」在一起，未來的發展潛力的確相當受到關注。中日龍隊讓他穿上的是7號球衣，隊史上包括宇野勝、森野將彥、川相昌弘等內野名將都穿過，儼然已經是龍隊力捧的新世代之星。

根尾昂三年級的夏季甲子園打擊率高達4成2，高校通算32支全壘打，投球方面最快球速150公里，以「二刀流」之姿帶領大阪桐蔭高校達成連霸。也讓他成為去年選秀會最熱門的選手之一，在第一輪便有4個球團同時指名他。除了中日外，火腿、巨人、養樂多也同時指名，最後由中日龍隊選中。而攤開中日龍隊近幾年的選秀名單：福谷浩司（2012年）、鈴木翔太（2013年）、野村亮介（2014年）、小笠原慎之介（2015年）、柳裕也（2016年）、鈴木博志（2017年）清一色都是投手，上一次的第一指名野手已經要回溯到2011年的高橋周平。這一次中日龍隊在4個球團同時指名的競逐之下抽中根尾昂這名超級好手，不僅讓這個季末的補強增添亮點，也讓整個球隊的人氣大增，甚至遠超過了中日球團的預期。

根尾昂在高中時代的表現比美大谷翔平，而且不但是投打俱佳，連守備都非常優異，在日職...
根尾昂在高中時代的表現比美大谷翔平，而且不但是投打俱佳，連守備都非常優異，在日職選秀第一輪就同時受到4個球團指名。 聯合報系資料照片
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中日龍在這個季後沒有加入FA市場上幾名好手的爭奪，也沒有進行交易，主要的補強只有2017年WBC多明尼加國家隊左投羅梅洛（Enny Romero）。不過去年第一年打日職就投出13勝的左投賈西亞（Onelki García），因為合約交涉破局而轉投效同聯盟的對手阪神虎。一來一往對中日龍隊戰力來說沒有加分。若是沒有根尾昂，幾乎毫無一名能讓中日龍迷感到值得期待的新戰力。

人氣方面，這名活躍於甲子園的內野手，讓球團於12月所舉行的新人歡迎會呈現大爆滿，原本定員250人卻吸引了20倍之多的5,000人報名。中日龍的球迷會員人數也在選秀會結果揭曉之後迅速暴增。加上春訓期間在球隊基地吸引了大批球迷爭相目睹根尾昂的風采，在中日球團內的人氣指數已經直逼「怪物」松坂大輔。

松坂大輔去年從加入軟銀3年一勝未得到拿下6勝，「復活」的故事讓他的人氣更加扶搖直上，也大大增加中日龍隊在主場名古屋巨蛋的進場人數，去年的主場平均觀眾人數達到30,231人，比起2017年成長8.3%，而松坂大輔先發登板的9場比賽更是有平均33,043人。不過畢竟松坂大輔已經38歲，去年雖然復活成功，不過球速下降、年紀增大都是事實，日前還因為簽名與球迷接觸時，右手腕被拉到，隨後感到右肩不適。今年松坂還能維持多少去年的表現令人存疑，中日只倚賴松坂絕對難以持久，亟需培養下一個人氣吸票機。根尾昂這段時間的人氣證明了他的未來潛力，如果能一躍成為一軍先發，進而拿出優異表現，接下松坂大輔的棒子成為明星接班人之日也就不遠了。

中日龍

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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